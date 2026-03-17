Χρήστος Μουζακίτης: Επιβεβαιώνεται μέσω της «As» το ενδιαφέρον από κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης

Ο Χρήστος Μουζακίτης πριν κάλα-καλά κλείσει τα είκοσι έτη, βρίσκεται στην λίστα κορυφαίων ομάδων του εξωτερικού.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού πραγματοποιεί τόσο φέτος όσο και την περασμένη αγωνιστική, εμφανίσεις που τον έχουν «βάλει» στο μάτι μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και το καλοκαίρι που έρχεται μοιάζει ήδη καυτό για μια «μεγάλη» μεταγραφή.

Ο Βασίλης Ρόβας και Θεόφιλο Καραογλανίδης, εκπρόσωποι του παίκτη, μίλησαν στην ισπανική «As» γιαα την εξέλιξή του αλλά και το ενδιαφέρον που υπάρχει προς το πρόσωπο του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή.

Τα πρώτα λόγια των δύο Ελλήνων ατζέντηδων αφορούσαν την πορεία του Ολυμπαικού στο Champions League και στην συνέχεια μίλησαν για τον Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ που συνεχίζουν ακόμα στην Ευρώπη, κάτι που μαρτυρά την εξέλιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αναφορά έγινε επίσης στους εξίσου ταλαντούχους ποδοσφαιριστές Τζολάκης, Κωστούλας και Καρέτσας που εντυπωσιάζουν με τις εμφανίσεις τους.

Ο Βασίλης Ρόβας μλώντας για τον Χρήστο Μουζακίτη στην ισπανική ιστοσελίδα «έσταξε» μέλι ενώ επιβεβαίωσε τον ενδιαφέρον από τα μεγάλα κλάμπ της «Γηραιάς Ηπείρου».

«Ξεκίνησα να δουλεύω μαζί του από όταν ήταν 17. Ένας πολύπειρος Ισπανός προπονητής ανέλαβε τον Ολυμπιακό, αλλά αυτό δεν τον κράτησε πίσω. Ο Μεντιλίμπαρ έχει υψηλά στάνταρ και τον βοήθησε πολύ να ωριμάσει και ενσωματώσει αρκετά πράγματα στο παιχνίδι του.Στον Ολυμπιακό δεν αρκεί μόνο να έχεις το ταλέντο, πρέπει να είσαι άψογος τακτικά, γιατί τα αποτελέσματα είναι αυτά που μετράνε. Ο Χρήστος βελτίωσε αισθητά την τακτική του συμπεριφορά και έμαθε να παίζει με λιγότερες επαφές και έγινε πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Έγινε πιο ακριβής στις μεταβιβάσεις του και έμαθε να παίζει πιο έξυπνα και να έχει ένα εναλλακτικό πλάνο στο παιχνίδι του. Προσαρμόστηκε στο να αντιμετωπίζει διαφορετικές καταστάσεις, για παράδειγμα σε παιχνίδια Champions League, που ο Ολυμπιακός δεν είχε τόσο πολύ την κατοχή της μπάλας»

Μάλιστα, στην συνέντευξη δεν ξέχασαν την μεγάλη επιτυχία του Youth League 2024. «Ήταν διπλός θρίαμβος γιατί επικύρωσε την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στον Ολυμπιακό, τόσο στην ακαδημία, όσο και στην πρώτη ομάδα».

Επιπλέον, το παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να ήταν το πρώτο δυνατό τεστ για τον παίκτη τους τονίζοντας: «Ήταν ένα αντιπροσωπευτικό παιχνίδι των δυνατοτήτων του., στο υψηλότερο επίπεδο. Οι απαιτήσεις ήταν τεράστιες, το παιχνίδι ήταν μεγάλης έντασης και ο Μουζακίτης έδειξε πόσο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής είναι, για την ηλικία του. Όλα αυτά είναι δείγμα της εξέλιξής του. Θέλει να βελτιώνεται συνεχώς και δεν επαναπαύεται».

Τέλος, επιβεβαιώσαν όλα όσα γράφονται το τεέυταίο καιρό γύρω απο το όνομα του και το ενδιαφέρον απο κορυφαία ευρωπαϊά κλάμπ, ανάμεσά τους οι Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ, Ατλέτικο, Νάπολι, Μίλαν, Γιουβέντους, Ίντερ. «Υπάρχει ενδιαφέρον από πολλές μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, αλλά ο Χρήστος επικεντρώνεται στο παρόν και όχι στο μέλλον. Υπάρχουν τα playoff και ο τίτλος είναι ορθάνοιχτος στην Ελλάδα και για τον Ολυμπιακό έχει διπλή σημασία, γιατί του εξασφαλίζει και την παρουσία στο Champions League της νέας σεζόν. Οποιαδήποτε συζήτηση θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της σεζόν».