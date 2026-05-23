Χρήστος Μπαφές για τον τελικό της EuroLeague: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποφασιστικότητα»

Ο Χρήστος Μπαφές, μίλησε στην εκπομπή του Athletiko, «EuroLeague by night» και τον Στέφανο Τάτσιο, ενόψει του μεγάλου τελικού της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο αθλητικός διευθυντής των «ερυθρολεύκων», αναφέρθηκε εκτενώς επίσης, στο ζήτημα των εισιτηριών που κυκλοφορούν στην αγορά, τονίζοντας πως ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία σχέση με αυτό, καθώς βγαίνουν στην αγορά από φιλάθλους και όχι από την ομάδα.

«Ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα εισιτήρια. Είναι συναλλαγές που γίνονται ανάμεσα στους φιλάθλους. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να τα μαζεύει από φιλάθλους και να τα στέλνει μετά σε όλους. Αυτό που πιστεύω πως έχει γίνει, είναι ότι θα έχει μεγάλη παρουσία ο κόσμος μας. Και αυτό γιατί οι Τούρκοι έδωσαν τα εισιτήριά τους, ενώ και πολλοί Ισπανοί τα έχουν πουλήσει επίσης. Μόνο από εκεί γίνεται η διαδικασία. Σίγουρα θα είναι κάποιοι παραπάνω, αλλά δε νομίζω θα είναι πολλοί».

Στη συνέχεια, τόνισε πως ποτέ ξανά δεν έχει δει τέτοια αφοσίωση από τον Ολυμπιακό, σε ημιτελικό της EuroLeague.

«Δεν έχω ξαναδεί πιο αποφασιστικό Ολυμπιακό σε ημιτελικό. Αυτές τις μέρες έχουμε μεγάλη αφοσίωση στον στόχο. Όλα να τελειώσουν να πάνε καλά και μέχρι αύριο».

Πηγή: Athletiko.gr