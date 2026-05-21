Χρήστος Νικολόπουλος: «Αυτοί που πάνε στην Eurovision πρέπει να είναι μετριοπαθείς»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno έκανε ο Χρήστος Νικολόπουλος και αναφέρθηκε στην Eurovision και στο τραγούδι του Akyla.

«Δεν παρακολουθώ τη Eurovision. Μου κάνει εντύπωση που αυτοί που περιτριγυρίζουν τους καλλιτέχνες, τους κάνουν να νιώθουν ότι θα βγουν πρώτοι και μετά απογοητεύονται.

Αυτοί που πάνε στη Eurovision πρέπει να είναι μετριοπαθείς. Έβλεπα πώς πανηγύριζαν πριν καν αρχίσει ο διαγωνισμός και σκεφτόμουν πως είναι εις βάρος τους όλο αυτό»

«Δεν κατάλαβα το τραγούδι του Ακύλα. Νομίζω ότι δεν ήταν εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα. Της Βουλγαρίας ταίριαζε καλύτερα στον διαγωνισμό» εξήγησε.