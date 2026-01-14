Χρήστος Νικολόπουλος: Η φωτογραφία του με τον Πασχάλη Τερζή με αφορμή το νέο τους τραγούδι

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ανέβασε στη σελίδα του στο TikTok δύο φωτογραφίες με τον ίδιο και τον Πασχάλη Τερζή ανακοινώνοντας πως σύντομα θα ακούσουμε το αποτέλεσμα της καινούριας τους συνεργασίας. «Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το νέο μου τραγούδι με μια άψογη ερμηνεία από τον Πασχάλη της καρδιάς μας», έγραψε χαρακτηριστικά και όλοι τώρα περιμένουν με αγωνία αυτή τη σύμπραξη που σίγουρα θα φέρει ακόμη μία μεγάλη επιτυχία στο λαϊκό τραγούδι.

φωτογραφία TikTok

Παρά την αποχή του, ήταν παρών

Ο Τερζής έχει αποσυρθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις στις πίστες από το 2011. Αυτά τα 15 χρόνια που βρίσκεται εκτός νύχτας έχει επιλέξει να ζει μια ήρεμη ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Παρά την αποχή του όμως, η παρουσία του στη δισκογραφία παραμένει ενεργή μέσω επιλεγμένων ηχογραφήσεων. Το Ιανουάριο του 2025 είχε κυκλοφορήσει μια επανεκτέλεση του τραγουδιού του «Βροχή», 34 χρόνια μετά από την πρώτη του κυκλοφορία.

φωτογραφία TikTok

Κίνηση φιλίας

Και ερχόμαστε στο σήμερα όπου όλοι περιμένουν να ακούσουν το νέο κομμάτι του Πασχάλη Τερζή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για ένα demo που είχε ηχογραφηθεί πριν από περίπου 25 χρόνια και διατηρούσε ο συνθέτης στο αρχείο του. Οι δυο τους αποφάσισαν να το αξιοποιήσουν τώρα σηματοδοτώντας μια μοναδική δισκογραφική επιστροφή του ερμηνευτή!

Πάντως ο Χρήστος Νικολόπουλος είχε αποκαλύψει σε συνέντευξη που έδωσε τον Δεκέμβριο του 2025 πως αυτό το τραγούδι δεν σημαίνει επιστροφή του Τερζή στο τραγούδι ή στις πίστες, αλλά αποτελεί μια κίνηση φιλίας μεταξύ των δύο καλλιτεχνών.