Χρήστος Σαντικάι: Αν κάποιος έλεγε «ρε τον Αλβανό», από το ένα αυτί έμπαινε και έβγαινε από το άλλο

Ο Χρήστος Σαντικάι μίλησε για την μεγάλη αγάπη και τον έρωτα που νιώθει για την Λάουρα Νάργες, εξηγώντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου - στην εκπομπή The 2night show που ήταν καλεσμένος - ότι είναι τα πάντα για εκείνον.

«Η Λάουρα εκτός από γυναίκα μου, είναι πραγματικά ο άνθρωπός μου. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις στήριγμα την ίδια σου τη γυναίκα και να σε βοηθάει σε ό,τι χρειάζεσαι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ο άνθρωπός μου, είναι η φίλη μου, η σύντροφός μου, είναι τα πάντα. Ήμουν ερωτευμένος με τη Λάουρα από όταν την είδα στο «So you think you can dance».

Γνωριστήκαμε μέσω κοινής παρέας εν μέσω κορονοϊού στο στούντιό μου. Το πιο σημαντικό σε μια σχέση, όταν κάνεις και παιδί, είναι όταν τελικά αυτός που αγάπησες και ερωτεύτηκες, είναι ακριβώς αυτός που πόνταρες, δεν έχει αλλάξει» παραδέχθηκε.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στο μπούλινγκ που δέχθηκε λόγω της καταγωγής του και εξήγησε πώς το αντιμετώπισε: «Δεν άφησα το bullying να με επηρεάσει, αν κάποιος έλεγε «ρε τον Αλβανό», από το ένα αυτί έμπαινε και έβγαινε από το άλλο».