Χρήστος Τζόλης: Ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Μπριζ - Ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του

Η Κλαμπ Μπριζ, είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο σχετικά με τον Χρήστο Τζόλη, καθώς οι προτάσεις είναι πολλές, με τους Βέλγους να έχουν βρει στο ίδιο πρωτάθλημα τον αντικαταστάτη του.

Όπως αναφέρουν βελγικά δημοσιεύματα, οι πρωταθλητές Βελγίου έχουν καταλήξει σε προσωπική συμφωνία με τον Νόα Αντεντέτζι-Στέρνμπεργκ της Γκενκ, τον οποίο θεωρούν την ιδανική επιλογή για τα άκρα της επίθεσης. Ωστόσο, η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στη Γκενκ, καθώς η διοίκηση του συλλόγου υποστηρίζει ότι η Κλαμπ Μπριζ διαπραγματεύτηκε απευθείας με τον ποδοσφαιριστή χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως την ομάδα του.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να ενισχύσει τα σενάρια αποχώρησης του Χρήστου Τζόλη. Ο Έλληνας διεθνής πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών συλλόγων από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Κλαμπ Μπριζ εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να δεχθεί πρόταση που θα οδηγήσει στην πώλησή του και γι' αυτό έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.