Χρήστος Τζόλης: Η πρόβλεψη για τον τελικό του Champions League και το σαρκαστικό μήνυμά του

Ο Χρήστος Τζόλης έκανε τη δική του πρόβλεψη ενόψει του αποψινού (30/5) τελικού ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ.

Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στον μεγάλο τελικό του Champions League το Σάββατο (30/05) στην Puskas Arena της Βουδαπέστης.

Ο Χρήστος Τζόλης αποθέωσε αρχικά τις δυο ομάδες για την πορεία τους φέτος και στη συνέχεια «έδειξε» τη δικιά του νικήτρια.

Η πρόβλεψη του Τζόλη

Για τον Τζόλη, η Άρσεναλ παρότι αουτσάιντερ δείχνει πιο δυνατό σύνολο σε σχέση με την κάτοχο του τροπαίου, η οποία διαθέτει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Έτσι, η μεγάλη νικήτρια του τελικού, όπως λέει, θα είναι η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

Πάντως στις φήμες που τον συνδέουν με τους Λονδρέζους απάντησε γελώντας: «Είναι η επόμενη ομάδα μου; Δεν ξέρω, ελπίζω να με ψάξουν. Θα ήταν τιμή μου».

Αναλυτικά η δήλωσή του

«Είναι δύο απίστευτες ομάδες. Θα είναι πολύ κλειστό παιχνίδι. Όλοι περιμένουν νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν. Έχουν καλύτερες μονάδες ατομικά, αλλά η Άρσεναλ έχει δείξει ότι διαθέτει ένα εξαιρετικό σύνολο. Οπότε ποντάρω στην Άρσεναλ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

