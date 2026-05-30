Χρήστος Τζόλης: Η πρόβλεψη για τον τελικό του Champions League και το σαρκαστικό μήνυμά του

Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στον μεγάλο τελικό του Champions League το Σάββατο (30/05) στην Puskas Arena της Βουδαπέστης.

Ο Χρήστος Τζόλης αποθέωσε αρχικά τις δυο ομάδες για την πορεία τους φέτος και στη συνέχεια «έδειξε» τη δικιά του νικήτρια.

Η πρόβλεψη του Τζόλη

Για τον Τζόλη, η Άρσεναλ παρότι αουτσάιντερ δείχνει πιο δυνατό σύνολο σε σχέση με την κάτοχο του τροπαίου, η οποία διαθέτει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Έτσι, η μεγάλη νικήτρια του τελικού, όπως λέει, θα είναι η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

Πάντως στις φήμες που τον συνδέουν με τους Λονδρέζους απάντησε γελώντας: «Είναι η επόμενη ομάδα μου; Δεν ξέρω, ελπίζω να με ψάξουν. Θα ήταν τιμή μου».

Paris SG – Arsenal: ils misent tous sur le PSG sauf Tzolis, “J’espère que les Gunners viendront me chercher !” https://t.co/uWyVNYpzaI pic.twitter.com/BxrfBuckU3 — Les Sports + (@lessportsplus) May 30, 2026

Αναλυτικά η δήλωσή του

«Είναι δύο απίστευτες ομάδες. Θα είναι πολύ κλειστό παιχνίδι. Όλοι περιμένουν νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν. Έχουν καλύτερες μονάδες ατομικά, αλλά η Άρσεναλ έχει δείξει ότι διαθέτει ένα εξαιρετικό σύνολο. Οπότε ποντάρω στην Άρσεναλ», δήλωσε χαρακτηριστικά.