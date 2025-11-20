Όλη η Ευρώπη στα πόδια του Τζόλη: Η Ατλέτικο Μαδρίτης μπήκε στην κούρσα για την απόκτησή του

Οι μνηστήρες κάνουν ουρά για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη. Ο διεθνής άσσος, έχει καταφέρει με τις εμφανίσεις του να προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Τα ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες, και συγκεκριμένα, δημοσίευμα της «TEAMtalk», έκανε λόγο για τέσσερα κλαμπ της Premier League (Τότεναμ, Άστον Βίλα, Κρίσταλ Πάλας, Γουέστ Χαμ) αλλά και την Ντόρτμουντ να καραδοκούν για τον άλλοτε άσο του ΠΑΟΚ, ενώ νέο δημοσίευμα από το Βέλγιο και συγκεκριμένα τη «Nieuwsblad», υποστηρίζει πως για τον 23χρονο εξτρέμ ενδιαφέρεται και η Ατλέτικο Μαδρίτης, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια επίσημη επαφή μέχρι στιγμής.