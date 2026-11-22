Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη του εορταστικού ωραρίου των Χριστουγέννων 2026, με τα εμπορικά καταστήματα να προετοιμάζονται για την αυξημένη κίνηση της εορταστικής περιόδου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το εορταστικό ωράριο ξεκινά την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου και εκτείνεται έως το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2027.

Τις περισσότερες καθημερινές τα καταστήματα θα λειτουργούν από τις 09:00 έως τις 21:00, ενώ προβλέπεται η προαιρετική λειτουργία τους και τις τρεις τελευταίες Κυριακές του έτους, όπως και την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, που συνδέεται με την Black Friday.

Οι Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Σύμφωνα με το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά τις εξής Κυριακές:

Κυριακή 29 Νοεμβρίου: 11:00 – 18:00

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου: 11:00 – 16:00

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

Πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα μπορούν να είναι ανοιχτά έως τις 20:00.

Πότε θα είναι κλειστά τα καταστήματα

Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, καθώς και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου.

Κλειστά θα είναι επίσης την Πρωτοχρονιά, Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2027, ενώ ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει να μη λειτουργήσουν ούτε το Σάββατο 2 Ιανουαρίου.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα προτείνεται να λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00.

Το πρόγραμμα λοιπόν διαμορφώνεται ως εξής:

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Το προτεινόμενο ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών αφορά τα εμπορικά καταστήματα και δεν σημαίνει ότι όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα ακολουθήσουν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα.

Οι μεγάλες αλυσίδες καθορίζουν τις ώρες λειτουργίας τους, ιδιαίτερα για τις Κυριακές και τις παραμονές των εορτών. Οι καταναλωτές θα πρέπει επομένως να ελέγχουν τις ανακοινώσεις της αλυσίδας που τους ενδιαφέρει.

Προαιρετική η εφαρμογή του εορταστικού ωραρίου

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών διευκρινίζει ότι το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τις ώρες λειτουργίας της στις ανάγκες της, τηρώντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει λειτουργία από τις 06:00 έως τις 21:00 από Δευτέρα έως Σάββατο και από τις 11:00 έως τις 20:00 τις Κυριακές κατά τις οποίες επιτρέπεται το άνοιγμα των καταστημάτων.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω πρόγραμμα αφορά την Αθήνα. Σε άλλες πόλεις ενδέχεται να ισχύσουν διαφοροποιήσεις, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των κατά τόπους εμπορικών συλλόγων.