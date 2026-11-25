Με το βλέμμα στραμμένο στις τιμές και τις προσφορές, αλλά και με σαφώς περιορισμένη διάθεση για μεγαλύτερα έξοδα, ετοιμάζονται οι Έλληνες καταναλωτές για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά του 2026. Η ακρίβεια εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγοραστικές αποφάσεις, με τη μεγάλη πλειονότητα να επιλέγει να κρατήσει σταθερό τον προϋπολογισμό της και ένα σημαντικό ποσοστό να σχεδιάζει ακόμη μεγαλύτερες περικοπές.

Σύμφωνα με το πρώτο κύμα της έρευνας EY Future Consumer Index Ελλάδα 2026, που πραγματοποιήθηκε από την EY Ελλάδος σε συνεργασία με την MRB και τον τομέα στρατηγικής και ερευνών της Choose A.E., το 63% των καταναλωτών σκοπεύει να ξοδέψει φέτος όσα και πέρυσι για τις γιορτές. Το 24% δηλώνει ότι θα περιορίσει τις δαπάνες του, ενώ μόλις το 9% σχεδιάζει να διαθέσει περισσότερα χρήματα, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 13% του 2025.

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Πόσα χρήματα θα βγουν από την τσέπη των Ελλήνων

Ο οικογενειακός προϋπολογισμός παραμένει υπό πίεση, με επτά στους δέκα καταναλωτές να υπολογίζουν ότι θα διαθέσουν από 100 έως 500 ευρώ για τις εορταστικές αγορές.

Ειδικότερα, το 42% τοποθετεί τις δαπάνες του μεταξύ 100 και 250 ευρώ, ενώ το 28% υπολογίζει ότι θα χρειαστεί από 250 έως 500 ευρώ. Ένα ποσοστό 16% σκοπεύει να περιοριστεί κάτω από τα 100 ευρώ, ενώ μόλις το 2% αναμένει ότι θα ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια αγορά στην οποία η διάθεση για γιορτινές αγορές εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά συνοδεύεται από αυστηρότερο έλεγχο των εξόδων.

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Τρόφιμα, ρούχα και δώρα στην κορυφή των επιλογών

Το γιορτινό τραπέζι και οι ανάγκες του σπιτιού διατηρούν την πρωτοκαθεδρία στις προτεραιότητες των καταναλωτών. Τα τρόφιμα και τα ποτά συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με το 64% να δηλώνει ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει σχετικές αγορές. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 69% για τις ηλικίες 40-49 ετών και στο 72% για τους καταναλωτές 50-64 ετών.

Ακολουθούν τα ρούχα και τα αξεσουάρ με 53%, ενώ στις ηλικίες 30-39 ετών το ποσοστό φτάνει το 63%.

Τα είδη προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς συγκεντρώνουν το 31%, με τις γυναίκες να εμφανίζουν μεγαλύτερη πρόθεση αγοράς (43%). Παράλληλα, το 29% σχεδιάζει να διαθέσει χρήματα για εμπειρίες, όπως έξοδοι για φαγητό, συναυλίες, εισιτήρια και ταξίδια.

Η τεχνολογία και οι ηλεκτρονικές συσκευές συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του 24%, με μεγαλύτερη απήχηση στους άνδρες και τους νεότερους καταναλωτές. Παιχνίδια και είδη σπιτιού και κουζίνας ακολουθούν με 21% και 20%, αντίστοιχα.

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Η καλύτερη τιμή πάνω από όλα – Αλλά όχι με κάθε κόστος

Η τιμή εξακολουθεί να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα στις εορταστικές αγορές. Το 60% των καταναλωτών δηλώνει ότι αναζητά την καλύτερη δυνατή τιμή ή προσφορά.

Ωστόσο, η χαμηλότερη τιμή δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Η εμπιστοσύνη στο προϊόν, στο brand και στο κατάστημα συγκεντρώνει 41%, ενώ η ποιότητα ακολουθεί με 37%.

Αντίθετα, η βιωσιμότητα επηρεάζει τις επιλογές του 16%, ενώ μόλις το 7% δίνει προτεραιότητα στην αίσθηση πολυτέλειας.

Ενδιαφέρουσες είναι και οι ηλικιακές διαφοροποιήσεις. Οι καταναλωτές 40-49 και 50-64 ετών δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην εμπιστοσύνη, με ποσοστά 45% και 47%, αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, οι ηλικίες 30-39 ετών επηρεάζονται περισσότερο από τις αξιολογήσεις άλλων καταναλωτών (31%), την ευκολία αγοράς και παράδοσης (24%), αλλά και την καινοτομία (22%).

Χριστούγεννα στο σπίτι και λιγότερα έξοδα για στολισμό

Παρά τους οικονομικούς περιορισμούς, η οικογενειακή διάσταση των γιορτών παραμένει ισχυρή. Το 55% σχεδιάζει να περάσει τα Χριστούγεννα στο σπίτι, με συγγενείς και φίλους, ενώ το 42% σκοπεύει να αγοράσει δώρα.

Οι νεότεροι ενήλικες, ηλικίας 30-39 ετών, εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε εορταστικές εκδηλώσεις, με ποσοστό 30% έναντι 21% στο σύνολο των ερωτηθέντων. Μεγαλύτερη είναι και η πρόθεσή τους για ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς φτάνει το 16%, έναντι 10% συνολικά.

Την ίδια ώρα, οι προσπάθειες περιορισμού της σπατάλης παραμένουν στην καθημερινότητα των νοικοκυριών. Το 26% δηλώνει ότι θα προσπαθήσει να μην πετάξει φαγητό και να μην προετοιμάσει μεγαλύτερες ποσότητες από όσες χρειάζεται, ποσοστό μειωμένο από το 32% του 2025.

Μειωμένη εμφανίζεται και η πρόθεση για δαπάνες εορταστικού στολισμού, καθώς μόλις το 15% σκοπεύει να διαθέσει χρήματα για τον στολισμό του σπιτιού, έναντι 20% πέρυσι.

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Τα φυσικά καταστήματα επιστρέφουν στο προσκήνιο

Παρά την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα φυσικά καταστήματα εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη επιλογή για τις χριστουγεννιάτικες αγορές.

Το 51% των ερωτηθέντων σχεδιάζει να πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των αγορών του σε φυσικά καταστήματα, ενώ το 17% σκοπεύει να μοιράσει περίπου εξίσου τις αγορές του μεταξύ online και offline καναλιών.

Η συνολική παρουσία του φυσικού καναλιού διαμορφώνεται έτσι στο 68%, έναντι 44% για το online, σύμφωνα με την έρευνα.

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Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται σύμμαχος στο κυνήγι των προσφορών

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας αφορά τη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης στις καταναλωτικές συνήθειες. Δύο στους τρεις καταναλωτές (66%) έχουν ήδη χρησιμοποιήσει ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία AI για τις αγορές τους.

Οι βασικές χρήσεις αφορούν τη σύγκριση προϊόντων και τιμών (57%), τον εντοπισμό προσφορών (48%) και την αναζήτηση ιδεών για δώρα (41%). Στις ηλικίες 18-39 ετών, μάλιστα, περίπου ένας στους δύο έχει ήδη αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για τις αγορές του.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η τεχνολογία δεν λειτουργεί πλέον μόνο ως εργαλείο ενημέρωσης ή ψυχαγωγίας, αλλά αρχίζει να αποκτά πρακτικό ρόλο στη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Όπως επισημαίνει ο Θάνος Μαύρος, εταίρος της EY Ελλάδος και επικεφαλής του τομέα Λιανεμπορίου και Καταναλωτικών Προϊόντων της EY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν σε έναν πιο απαιτητικό καταναλωτή, για τον οποίο η σχέση αξίας και τιμής, η ποιότητα και η εμπιστοσύνη έχουν καθοριστική σημασία.

Από την πλευρά του, ο Αχιλλέας Αρβανίτης, εταίρος της EY Ελλάδος και επικεφαλής του EY Studio+ στην Ελλάδα και την περιοχή Europe Central, υπογραμμίζει τη σημασία μιας εμπορικής στρατηγικής που συνδυάζει την ευκολία, την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και τη συνεπή εμπειρία σε όλα τα κανάλια πώλησης.

Το συμπέρασμα της έρευνας είναι σαφές: τα Χριστούγεννα εξακολουθούν να αποτελούν μια περίοδο αυξημένης κατανάλωσης, αλλά οι Έλληνες δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να ανοίξουν περισσότερο το πορτοφόλι τους. Η αναζήτηση προσφορών, η σύγκριση τιμών και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης δείχνουν ότι οι φετινές γιορτινές αγορές θα γίνουν με περισσότερη προσοχή και αυστηρότερο προγραμματισμό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ