Το νέο Market Pass που η κυβέρνηση σχεδιάζει να ξεκινήσει την καταβολή του πριν από τα Χριστούγεννα ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στόχος του νέου Market Pass είναι η στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών, προγραμματίζεται να ξεκινήσει πριν από τα Χριστούγεννα με την πρώτη δόση να έχει προγραμματιστεί να δοθεί μέσα στον Δεκέμβριο.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας παρουσίασε τις λεπτομέρειες του προγράμματος αποκαλύπτοντας ότι η μέση μηνιαία ενίσχυση υπολογίζεται στα 60 ευρώ, με διαφοροποίηση ανάλογα με τη σύνθεση και τις ανάγκες της οικογένειας, ενώ η πρώτη καταβολή, λόγω της αναδρομικότητας, αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ.

Μέσω του νέου Market Pass περίπου 180.000 πολίτες θα μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που χρειάζονται και τα καταστήματα από τα οποία θα τα αγοράζουν.

Οι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), εφόσον έχουν δηλώσει στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση επισιτιστικής βοήθειας.

Στην κατηγορία των δικαιούχων αναδρομικής ενίσχυσης περιλαμβάνονται ειδικότερα νοικοκυριά που απέκτησαν δικαίωμα στο ΕΕΕ από την 1η Μαρτίου 2024, είχαν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα επισιτιστικής ή βασικής υλικής βοήθειας και διατήρησαν αδιάλειπτα την ιδιότητα του δικαιούχου έως την έκδοση της απόφασης ένταξης της σχετικής πράξης.

Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα ένταξης και για άτομα που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ακόμα και αν δεν λαμβάνουν το ΕΕΕ.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία απαιτείται πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τον οικείο δήμο, με το οποίο τεκμηριώνεται η ανάγκη κάλυψης βασικών βιοτικών αναγκών.

Ποιοι θα πάρουν έως 1.000 ευρώ

Η πρώτη ενίσχυση, η οποία αναμένεται να προσεγγίσει τα 1.000 ευρώ, αφορά κυρίως τους δικαιούχους που δικαιούνται αναδρομικά από την 1η Μαρτίου 2024. Πρόκειται για νοικοκυριά που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και διατήρησαν αδιάλειπτα την ιδιότητα του δικαιούχου του ΕΕΕ κατά το προβλεπόμενο διάστημα.

Το ποσό δεν είναι ενιαίο ούτε έχει οριστεί ως εγγυημένη καταβολή 1.000 ευρώ για όλους. Η τελική αξία θα προκύψει από τον υπολογισμό των αναδρομικών και τους όρους εφαρμογής του προγράμματος. Επομένως, δεν θα λάβουν αυτομάτως όλοι οι δικαιούχοι το ίδιο ποσό.

Πώς θα χρησιμοποιούνται τα vouchers

Το νέο σύστημα αλλάζει τον τρόπο παροχής της επισιτιστικής βοήθειας, καθώς αντικαθιστά τα προκαθορισμένα πακέτα τροφίμων του πρώην ΤΕΒΑ με ψηφιακά κουπόνια.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν σε σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, οπωροπωλεία και λαϊκές αγορές, επιλέγοντας οι ίδιοι τα προϊόντα που χρειάζονται. Για τη χρήση τους στις λαϊκές αγορές έχει ανακοινωθεί διαδικασία επιβεβαίωσης συναλλαγών μέσω κωδικού μίας χρήσης στο κινητό του δικαιούχου.

H αλλαγή αυτή εξασφαλίζει μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής και σεβασμό στην αξιοπρέπεια των πολιτών, καταργώντας τις ουρές και τον στιγματισμό που συνόδευαν την παραλαβή τροφίμων.