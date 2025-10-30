Χριστούγεννα 2025: Πλησιάζει η φωταγώγηση του πρώτου χριστουγεννιάτικου δέντρου - Πυρετώδεις προετοιμασίες

Ο μαγικός Ταξιάρχης «φοράει» τα γιορτινά του και δίνει πρώτος το σύνθημα για την έναρξη των Χριστουγέννων σε ολόκληρη την Ελλάδα!

Ως το κατεξοχήν χωριό των ελατοπαραγωγών, ο Ταξιάρχης, παραδοσιακά εδώ και πολλές δεκαετίες ανάβει πρώτος το χριστουγεννιάτικο του δέντρο την παραμονή του εορτασμού των Αρχαγγέλων στην κεντρική πλατεία του χωριού.

Οι προετοιμασίες για την μεγάλη ημέρα πυρετώδεις. Οι ελατοπαραγωγοί έχουν στήσει ήδη στην πλατεία του χωριού το χριστουγεννιάτικο έλατο ύψους άνω των 13 μέτρων, το οποίο σύντομα θα στολιστεί με χιλιάδες λαμπάκια, πολύχρωμες μπάλες και ένα μεγάλο χρυσό αστέρι στην κορυφή του.

Το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο της χώρας θα φωταγωγηθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, στις 20:00, στην πλατεία Ταξιάρχη σκορπίζοντας φως, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη μαγεία σε μικρούς και μεγάλους. Άλλωστε, οι κάτοικοι «ζουν και αναπνέουν» για τις γιορτές καθώς η περιοχή τους φημίζεται για την παραγωγή των ελάτων που διοχετεύονται σε κάθε γωνιά της χώρας.

Στο μεταξύ, οι ελατοπαραγωγοί του Ταξιάρχη δηλώνουν πανέτοιμοι και φέτος να ανταποκριθούν στη ζήτηση, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της αγοράς. Αποστολές θα γίνουν σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βόλο, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη και νησιά, ενώ θα πραγματοποιηθούν και εξαγωγές στην Κύπρο και στα Τίρανα.