Χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια: Πόσο πραγματικά κοστίζει η λάμψη των γιορτών με τη νέα τιμή ρεύματος

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ήδη ξεκινήσει και τα νοικοκυριά βάζουν μπρος τον στολισμό. Γιρλάντες, στολίδια και φυσικά λαμπιόνια, δίνουν την απαραίτητη χρυσόσκονη στην καθημερινότητα. Όμως, πίσω από την εορταστική λάμψη, κρύβεται το ερώτημα που «καίει»: πόσο ρεύμα καταναλώνουν τελικά τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια;

Με τη μέση τιμή της κιλοβατώρας για τον Δεκέμβριο να διαμορφώνεται στα 0,18563 ευρώ, αρκετοί αναρωτιούνται αν το κόστος θα εκτοξευθεί ή αν ο στολισμός παραμένει οικονομικός.

Πώς υπολογίζουμε την κατανάλωση – Τα Watt, τα kWh και η τσέπη μας

Ο υπολογισμός είναι απλός:

Μετατρέπουμε τα Watt σε κιλοβάτ (διαιρούμε με το 1.000).

Πολλαπλασιάζουμε με τις ώρες λειτουργίας.

Υπολογίζουμε το κόστος με βάση τη νέα τιμή κιλοβατώρας.

Παράδειγμα 1: Σειρά λαμπιονιών 500 Watt

Έστω ότι τα λαμπάκια μας γράφουν 500 Watt.

500/1.000 = 0,5 kW

0,5 × 10 ώρες/ημέρα = 5 kWh

Με τιμή ρεύματος 0,18563 €/kWh:

➡ Ημερήσιο κόστος:

5 × 0,18563 = 0,928 €

➡ Κόστος 15 ημερών:

0,928 × 15 = 13,92 €



Η λάμψη, δηλαδή, δεν «δαγκώνει» όσο νομίζαμε.

Παράδειγμα 2: Ισχυρότερη σειρά 800 Watt

800/1.000 = 0,8 kW

0,8 × 12 ώρες = 9,6 kWh

➡ Ημερήσιο κόστος:

9,6 × 0,18563 = 1,78 €

Το ποσό ανεβαίνει, αλλά παραμένει σε διαχειρίσιμα επίπεδα για όσους κρατούν το δέντρο αναμμένο πολλές ώρες.

24ωρη λειτουργία: Τι συμβαίνει αν δεν τα κλείνουμε ποτέ

Για 100 LED λαμπάκια που καίνε μόλις 6,6 Watt, η ημερήσια κατανάλωση για 24ωρη φωταγώγηση είναι: 6,6 × 24 = 158,4 Wh = 0,1584 kWh

➡ Ημερήσιο κόστος:

0,1584 × 0,18563 = 0,029 €

➡ Κόστος Δεκεμβρίου (30 ημέρες):

0,029 × 30 = 0,88 €

Ναι, καλά διάβασες: λιγότερο από 1 ευρώ για ολόκληρο τον μήνα.

«Βαρύς» στολισμός: 3 σειρές των 500 Watt

Για τους πιο… φανατικούς των γιορτών:

3 σειρές × 500W = 1.500 Watt = 1,5 kW

1,5 kW × 10 ώρες = 15 kWh

➡ Ημερήσιο κόστος:

15 × 0,18563 = 2,78 €

➡ Κόστος 20 ημερών:

2,78 × 20 = 55,69 €

Στην περίπτωση αυτή, η διακόσμηση ανεβαίνει επίπεδο – αλλά ανεβαίνει και ο λογαριασμός.

Συμπέρασμα

Παρά τη νέα υψηλότερη τιμή ρεύματος, τα LED λαμπάκια παραμένουν εξαιρετικά οικονομική λύση, ενώ η κατανάλωση των ισχυρών σειρών γίνεται αισθητή μόνο όταν μένουν αναμμένες για πολλές ώρες ή όταν χρησιμοποιούνται πολλές σετ ταυτόχρονα.