Χριστουγεννιάτικες ευχές - δηλητήριο για τον Πούτιν από τον Ζελένσκι: «Μακάρι να πεθάνει»

Σαφείς αιχμές, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσει, άφησε για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, το βράδυ της Παραμονής. Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχήθηκε «μακάρι να πεθάνει» για τον Ρώσο ομόλογό του…

«Σήμερα όλοι έχουμε ένα όνειρο και κάνουμε μία ευχή για όλους. «Μακάρι να πεθάνει», εύχεται ο καθένας ξεχωριστά, όμως όταν στρεφόμαστε στον Θεό, φυσικά, οι ευχές μας είναι ευρύτερες. Ζητάμε ειρήνη για την Ουκρανία. Αγωνιζόμαστε και προσευχόμαστε γι’ αυτήν», είπε ο Ζελένσκι.

Νωρίτερα, ο ίδιος παρουσίασε σε δημοσιογράφους το αναθεωρημένο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου.



Σύμφωνα με όσα είπε, το σχέδιο προβλέπει:

– Την επιβεβαίωση της κυριαρχίας της Ουκρανίας.



– Εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ στα πρότυπα του άρθρου 5 του καταστατικού της Συμμαχίας.



– Νομοθετική κατοχύρωση από τη Ρωσία της πολιτικής μη επιθετικότητας απέναντι στην Ουκρανία και την Ευρώπη.



– Την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι το εδαφικό ζήτημα παραμένει άλυτο. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, η Ουκρανία θα διεξάγει προεδρικές εκλογές μόνο μετά την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας», μεταδίδει το BBC.

Τα «αγκάθια»

Το δεύτερο «αγκάθι» του σχεδίου Τραμπ μετά το εδαφικό, είναι το καθεστώς του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, τον οποίο τώρα ελέγχει ο ρωσικός στρατός.



Η Μόσχα δεν σχολίασε το περιεχόμενο του σχεδίου.



Την ίδια ώρα, από το βήμα της κοινής συνεδρίασης των δύο σωμάτων του ρωσικού κοινοβουλίου, ο Ρώσος Πρόεδρος εξήρε όσους πολεμούν στην Ουκρανία.



Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αντάλλαξε δώρα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών. Εκείνος της χάρισε κοσμηματοθήκη, ενώ η Μαρία Ζαχάροβα τού έδωσε φάκελο με μία έκθεσή της.