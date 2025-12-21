Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν στα κανάλια: Μακρυπούλια «εναντίον» Αργυρού

Και φέτος τα κανάλια επιλέγουν να μην επενδύσουν τόσο πολύ σε εορταστικά προγράμματα, αφού ο περισσότερος κόσμος δεν παρακολουθεί τηλεόραση τις γιορτινές ημέρες, ενώ παράλληλα η διαφημιστική δαπάνη είναι πεσμένη.

Παρόλα αυτά ξεχωρίσαμε κάποια προγράμματα για τα Χριστούγεννα που έχουν ενδιαφέρον, εάν τελικά βρεθείτε απέναντι από τους δέκτες σας…

ALPHA

Παραμονή Χριστουγέννων στις 22.00 το κανάλι της Κάντζας παρουσιάζει το μουσικό γεγονός της χρονιάς! Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο καλλιτέχνης - φαινόμενο, μοιράζεται με το τηλεοπτικό κοινό την εμβληματική συναυλία που έδωσε στο θρυλικό Royal Albert Hall του Λονδίνου πλαισιωμένος από 60μελή συμφωνική ορχήστρα και αξιόλογους σολίστες.

Κατά τη διάρκεια της μουσικής βραδιάς, θα απολαύσουμε μερικές από τις μεγάλες Νο1 δισκογραφικές επιτυχίες του Αργυρού, τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων συνθετών που έχουν αφήσει εποχή, καθώς επίσης και τραγούδια από την πλούσια μουσική παράδοση και κληρονομιά της χώρας μας που έδωσαν «άρωμα» Ελλάδας στο φημισμένο θέατρο του Λονδίνου, ενώ θα δούμε και μοναδικές backstage στιγμές.

ANT1

Την Παραμονή των Χριστουγέννων στις 21.00 η Ζέτα Μακρυπούλια έρχεται με ένα εορταστικό «Rouk Zouk» για τη στήριξη του Make-A-Wish, Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος, το οποίο εκπληρώνει ευχές παιδιών 3-18 ετών με σοβαρές ασθένειες. Μαζί της θα είναι και μια… εκρηκτική παρέα από τη νέα κινηματογραφική ταινία «Ο έρωτας γράφεται». Την ομάδα «ΣΑΝΤΡΕ» αποτελούν οι Έλλη Τρίγγου, Δανάη Λουκάκη, Λένα Ουζουνίδου, Γιούλη Τσαγκαράκη και Βασίλης Μυριανθόπουλος, ενώ την ομάδα «ΝΤΟΡΕ» οι Γιάννης Ποιμενίδης, Γιώργος Γεροντιδάκης, Ελίνα Μάλαμα, Μόσχα Χατζηευσταθίου και Δημήτρης Ζωγραφάκης.

Ανήμερα Χριστούγεννα στις 23.00 το κανάλι μεταδίδει το μουσικό πρόγραμμα «Πέφτει η νύχτα με… Ρυθμό» όπου η Ιουλία Καλλιμάνη συναντά για πρώτη φορά τον Στέλιο Ρόκκο επί σκηνής και παρουσιάζουν ένα εκρηκτικό live.

ΕΡΤ1

Την Παραμονή των Χριστουγέννων στις 22.30 η «Παρέα» με τον Γιώργο Κουβαρά προσκαλεί τον Χρήστο Νικολόπουλο, τη Μελίνα Ασλανίδου, τον Στέλιο Διονυσίου, τoν Δημήτρη Μπάση, την Ελεάννα Παπαϊωάννου και αγαπημένους φίλους σε ένα μοναδικό Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν. Μαζί τους, η Χριστίνα Αλεξανιάν, η Χριστίνα Βραχάλη, η Δήμητρα Δερζέκου, η Δανάη Λουκάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, η Βάλια Παπακωνσταντίνου, ο Γιώργος Παππάς, ο Σπύρος Πούλης, ο Γιώργης Τσουρής και ο Κωστής Σαββιδάκης.

Ανήμερα Χριστουγεννα στις 09.00, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά υποδέχονται στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, τη Τζένη Μπότση και το μουσικό συγκρότημα The Swingin’ Cats.

Στο «ΠΟΠ Μαγειρική» (14.00) η Άννα Φόνσου με τον σεφ Ανδρέα Λαγό ετοιμάζουν μαύρο χοίρο με μήλα και κάστανα και έναν γιορτινό μπακλαβά με ρόδι.

Στο «Στούντιο 4» (16.00) η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος υποδέχονται τη Ρία Ελληνίδου, η οποία μιλάει για τις μουσικές καταβολές της, αλλά και για τις συνεργασίες της με τον Διονύση Σαββόπουλο και τον Γιώργο Νταλάρα. Η κάμερα της εκπομπής πηγαίνει στα καμαρίνια του θεάτρου “Αλίκη” όπου συναντά τους Βίκυ Σταυροπούλου, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Σοφία Βογιατζάκη, Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Οι πρωταγωνιστές της παράστασης «Μπαμπάδες με ρούμι» δίνουν τις ευχές τους για τη νέα χρονιά.

Επιπλέον ο Γιώργος Νταλάρας, σε μια από τις πιο εξομολογητικές του συνεντεύξεις, θυμάται τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, τις ακρότητες που έκανε όταν ήταν νεότερος, τις κόντρες που δημιούργησε στο παρελθόν, τη γνωριμία του με τη σύζυγο του, αλλά και την πατρότητα και πόσο αυτή τον άλλαξε.

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιακή υποδέχονται στο «Νωρίς – Νωρίς» (06.45) τη Ζέτα Δούκα, τον Μέμο Μπεγνή και τους Vox The Acapella Group.

Στο «ΠΟΠ Μαγειρική» (14.00) η Λουκία Παπαδάκη μαζί με τον σεφ Ανδρέα Λαγό μαγειρεύουν τάρτα - σπανακόπιτα με γλυκοπατάτες και μια απολαυστική σοκολατένια μους με μαριναρισμένα δαμάσκηνα.

Στις 15.00 στην εκπομπή «Στούντιο 4», η Νάνσυ και ο Θανάσης υποδέχονται τη Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, η οποία μοιράζεται ιστορίες της συναρπαστικής ζωής της πλάι στη σούπερ σταρ μαμά της, Ζωή Λάσκαρη, ενώ ο Τάκης Ζαχαράτος συστήνει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μέσα από τα δικά του μάτια και σε μία απολαυστική σύνθεση μιμήσεων εύχεται για τις γιορτές μέσα από τα 1.000 πρόσωπά του.

φωτογραφία Johan Persson

ΕΡΤ3

Την Παραμονή Χριστουγέννων στις 22.00 θα μεταδοθεί το διαχρονικό, χριστουγεννιάτικο αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι «Ο Καρυοθραύστης». Πρόκειται για μαγευτική παράσταση -σε σκηνοθεσία Πίτερ Τζόουνς- γεμάτη αρμονία και ονειρικές εικόνες από το Εθνικό Μπαλέτο της Αγγλίας.

Ανήμερα Χριστουγέννων στις 16.30, η ΕΡΤ3 μεταδίδει τη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.