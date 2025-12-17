Χριστουγεννιάτικος πονοκέφαλος στις μετακινήσεις: Απεργίες σε αεροδρόμια και τρένα σε όλη την Ευρώπη

Με απεργιακές κινητοποιήσεις σε αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς κόμβους υποδέχεται η Ευρώπη την πιο φορτωμένη ταξιδιωτική περίοδο του χρόνου. Εργαζόμενοι στις μεταφορές κατεβαίνουν σε απεργία, καταγγέλλοντας «συμπεριφορά τύπου Γκριντς» από εργοδότες που, όπως λένε, προσφέρουν μισθούς που δεν επαρκούν ούτε για τα βασικά.

Επιστρέφετε στο σπίτι για τα Χριστούγεννα ή ετοιμάζεστε για χειμερινές διακοπές; Οι απεργίες στις μεταφορές έχουν γίνει σχεδόν… εορταστικό έθιμο, καθώς οι εργαζόμενοι επιλέγουν στρατηγικά αυτή την περίοδο για να πιέσουν για καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας.

Ορισμένες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί μήνες πριν, άλλες όμως ανακοινώνονται την τελευταία στιγμή, ακόμη και λίγες ώρες πριν. Γι’ αυτό και η σύσταση προς τους ταξιδιώτες είναι να ελέγχουν πριν από κάθε αναχώρηση, για να αποφευχθεί το χάος των αιφνιδιαστικών ακυρώσεων και αλλαγών.



Ακολουθεί αναλυτικός οδηγός με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις απεργίες σε αεροδρόμια και τρένα στην Ευρώπη τα φετινά Χριστούγεννα, αλλά και τι ισχύει σε περίπτωση ακύρωσης ή μεγάλης καθυστέρησης πτήσης ή δρομολογίου.

Ιταλία: Συντονισμένη απεργία στα αεροδρόμια στις 17 Δεκεμβρίου

Σε απεργιακό κλοιό μπαίνουν τα ιταλικά αεροδρόμια στις 17 Δεκεμβρίου, με μέρος του επίγειου προσωπικού, πληρώματα αεροπορικών εταιρειών και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να συμμετέχουν σε συντονισμένη κινητοποίηση.

Η τετράωρη απεργία (13:00–17:00) αφορά:

προσωπικό της ENAV (έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας),

εργαζόμενους της Assohandlers (επίγειες υπηρεσίες για Ryanair, Wizz Air, easyJet),

προσωπικό της ITA Airways, της Vueling, καθώς και επίγειο προσωπικό των Air France και KLM.

Παρότι η κινητοποίηση έχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με καθυστερήσεις πτήσεων και αυξημένους χρόνους αναμονής σε check-in και αποσκευές σε μεγάλα αεροδρόμια όπως της Ρώμης, του Μιλάνου, της Βενετίας, της Νάπολης και της Κατάνια.

Ηνωμένο Βασίλειο: Απεργίες easyJet και SAS φέρνουν καθυστερήσεις στο Λονδίνο

Στο Λονδίνο, το επίγειο προσωπικό της easyJet στο αεροδρόμιο Λούτον θα απεργήσει από τις 19 έως 22 Δεκεμβρίου και ξανά από 26 έως 29 Δεκεμβρίου, με πιθανές καθυστερήσεις στο check-in και στη διαχείριση αποσκευών.

Παράλληλα, το αεροδρόμιο Χίθροου προετοιμάζεται για έντονη αναστάτωση, καθώς τα πληρώματα καμπίνας της Scandinavian Airlines Services (SAS) θα απέχουν από την εργασία στις 22–24 και 26 Δεκεμβρίου. Πιθανές επιπτώσεις αναμένονται σε πτήσεις προς βασικούς σκανδιναβικούς κόμβους, όπως Κοπεγχάγη, Στοκχόλμη και Όσλο.

Σύμφωνα με το συνδικάτο Unite, οι χαμηλές αμοιβές αναγκάζουν εργαζόμενους να καταφεύγουν ακόμη και σε τράπεζες τροφίμων. «Πρόκειται για ξεκάθαρη συμπεριφορά τύπου Γκριντς από τη SAS», δήλωσε ο περιφερειακός αξιωματούχος Κάλουμ Ρότσφορντ, προειδοποιώντας για ακυρωμένες χριστουγεννιάτικες πτήσεις με ευθύνη της εταιρείας.

Ισπανία: Συνεχείς απεργίες στο handling επηρεάζουν επιβάτες της Ryanair

Στην Ισπανία, οι απεργιακές κινητοποιήσεις στο handling συνεχίζονται από το καλοκαίρι. Το προσωπικό της Azul Handling, που εξυπηρετεί πτήσεις της Ryanair, πραγματοποιεί απεργίες για συνθήκες εργασίας, μπόνους και εργασιακή σταθερότητα.



Μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου, οι απεργίες επαναλαμβάνονται κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, σε τρεις ζώνες: 05:00–09:00, 12:00–15:00 και 21:00–00:00.

Οι επιβάτες της Ryanair ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σημαντικές καθυστερήσεις και ουρές σε αεροδρόμια όπως Αλικάντε, Βαρκελώνη-Ελ Πρατ, Μαδρίτη-Μπαράχας, Μάλαγα, Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Σεβίλη, Τενερίφη Νότος και Βαλένθια, μεταξύ άλλων.

Τι δικαιούστε αν ακυρωθεί ή καθυστερήσει η πτήση σας

Σε περίπτωση ακύρωσης ή μεγάλης καθυστέρησης, οι επιβάτες ενδέχεται να δικαιούνται νέο εισιτήριο, αλλαγή δρομολογίου ή και χρηματική αποζημίωση, ανάλογα με την περίπτωση και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο έγκαιρος έλεγχος και η επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία παραμένουν κρίσιμα.



Αν ταξιδεύετε φέτος τα Χριστούγεννα, κρατήστε μικρό καλάθι, μεγάλο περιθώριο χρόνου και… συχνό refresh στις ανακοινώσεις των αεροδρομίων. Οι καθυστερήσεις δεν είναι απλώς πιθανές, είναι σχεδόν δεδομένες.