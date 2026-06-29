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«Χρόνια πολλά, αγαπημένη μου!»: Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κόρη του Δάφνη

Μήνας γενεθλίων είναι ο Ιούνιος για την οικογένεια του πρωθυπουργού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την κόρη του Δάφνη/φωτό αρχείου Eurokinissi
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την κόρη του Δάφνη/φωτό αρχείου Eurokinissi
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Κοινή φωτογραφία με την κόρη του Δάφνη ανήρτησε το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου, ο πρωθυπουργός και μοιράστηκε τις ευχές του για τα γενέθλιά της.

«Πολλά γενέθλια κάθε Ιούνιο! Χρόνια πολλά, αγαπημένη μου!!», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

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Ο Ιούνιος, όπως άλλωστε γράφει, είναι μήνας γενεθλίων για την οικογένειά του, καθώς και η μεγαλύτερη κόρη του, Σοφία, γεννήθηκε τον ίδιο μήνα.

«Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Να είσαι πάντα χαμογελαστή», της είχε ευχηθεί, δημοσιεύοντας selfie τους.

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