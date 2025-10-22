Breaking news icon BREAKING
Συναγερμός στο Βελιγράδι - Πυροβολισμοί έξω από το Κοινοβούλιο της Σερβίας

Χρωστάει σε όλους η Μπαρτσελόνα - Το ποσό που καλείται να πληρώσει μέχρι το τέλος της σεζόν

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται ξανά σε οικονομική δίνη, με οφειλές εκατομμυρίων προς ομάδες και με πίεση να ξεκαθαρίσει άμεσα τα χρέη της.

Δημήτρης Μαντιδάκης avatar
Δημήτρης Μαντιδάκης

Η Μπαρτσελόνα δείχνει για ακόμη μία φορά ότι τα οικονομικά της προβλήματα δεν έχουν τέλος. Παρά τις προσπάθειες της διοίκησης για εξυγίανση , η ομάδα της Καταλονίας βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα υποχρεώσεων που ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, οι «μπλαουγκράνα» οφείλουν συνολικά περίπου £138 εκατομμύρια σε μεταγραφικά χρέη προς άλλες ομάδες και έχουν εντολή να καταβάλουν £121 εκατομμύρια μέχρι το τέλος της σεζόν για να διατηρηθούν οικονομικά βιώσιμοι.

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αφορά παίκτες που αποκτήθηκαν με τεράστιες δαπάνες. Η Λιντς περιμένει ακόμη 36,5 εκατομμύρια λίρες για τη μεταγραφή του Ραφίνια, η Σεβίλλη διεκδικεί 22 εκατομμύρια για τον Ζιλ Κουντέ, ενώ η Λειψία περιμένει 15,5 εκατομμύρια για τον Ντάνι Όλμο, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Παράλληλα, η Μάντσεστερ Σίτι περιμένει 12 εκατομμύρια από τη συμφωνία για τον Φεράν Τόρες και η Μπάγερν Μονάχου 8,5 εκατομμύρια για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, τον οποίο οι Καταλανοί παρουσίαζαν ως το μεγάλο τους «μπαμ» το 2022.



Η οικονομική πίεση εντείνεται ακόμη περισσότερο λόγω της ανακαίνισης του «Spotify Camp Nou», που έχει εκτοξεύσει τα έξοδα και μειώσει σημαντικά τα έσοδα από εισιτήρια. Η διοίκηση Λαπόρτα έχει επιχειρήσει να καλύψει τα κενά μέσω χορηγιών και συμφωνιών με επενδυτικά κεφάλαια, ωστόσο το πρόβλημα δεν δείχνει να περιορίζεται. Η UEFA παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Μπαρτσελόνα, καθώς η ομάδα πρέπει να συμμορφωθεί με τους κανόνες οικονομικής βιωσιμότητας προκειμένου να αποφύγει κυρώσεις.

Αν δεν καταφέρει να εξοφλήσει το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών της μέσα στη σεζόν, ο σύλλογος κινδυνεύει να βρεθεί σε κατάσταση περιορισμών, τόσο σε μεταγραφές όσο και σε εγγραφές παικτών. Πέρα όμως από τις γραφειοκρατικές συνέπειες, το πλήγμα στην αξιοπιστία της Μπαρτσελόνα θα είναι τεράστιο.

