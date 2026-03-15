Χρυσά Βατόμουρα 2026: Σάρωσε στα βραβεία των χειρότερων ταινιών το War of the Worlds του Ice Cube

Τα χειρότερα κινηματογραφικά επιτεύγματα της χρονιάς ανέδειξαν και φέτος τα «Χρυσά Βατόμουρα», γνωστά ως Razzies, τα οποία απονέμονται παραδοσιακά μία ημέρα πριν από τα Όσκαρ και σατιρίζουν τις πιο αποτυχημένες ταινίες, ερμηνείες και κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς.

Στη φετινή διοργάνωση, μεγάλος «πρωταγωνιστής» ήταν η ταινία War of the Worlds, με πρωταγωνιστή τον Ice Cube, η οποία απέσπασε συνολικά πέντε αρνητικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της χειρότερης ταινίας και του χειρότερου ηθοποιού.

Πέντε Χρυσά Βατόμουρα για το War of the Worlds

Η ταινία απέσπασε συνολικά πέντε «διακρίσεις»:

χειρότερη ταινία

χειρότερος ηθοποιός (Ice Cube)

χειρότερη σκηνοθεσία

χειρότερο σενάριο

χειρότερο remake, sequel ή rip-off

Το βραβείο σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στον Rich Lee, ενώ το βραβείο χειρότερου σεναρίου πήραν οι σεναριογράφοι Kenny Golde και Marc Hyman.



Ο Ice Cube επικράτησε σε μια κατηγορία με αρκετά γνωστά ονόματα. Μεταξύ των υποψηφίων για τον τίτλο του χειρότερου ηθοποιού ήταν ο The Weeknd για την ταινία Hurry Up Tomorrow, ο Dave Bautista για το In the Lost Lands, ο Jared Leto για το Tron: Ares και ο Scott Eastwood για το Alarum.



Η ταινία κατάφερε επίσης να επικρατήσει στην κατηγορία του χειρότερου remake ή sequel, ξεπερνώντας παραγωγές όπως το νέο I Know What You Did Last Summer, το Smurfs, το Five Nights at Freddy’s 2 και το live-action Snow White.

Δύο αρνητικά βραβεία για το Snow White

Το πολυσυζητημένο live-action remake της Snow White με πρωταγωνίστρια τη Rachel Zegler απέσπασε επίσης δύο Χρυσά Βατόμουρα.

Συγκεκριμένα, τιμήθηκε στις κατηγορίες:

χειρότερος συνδυασμός στην οθόνη

χειρότερος δεύτερος ανδρικός ρόλος

Τα δύο βραβεία απονεμήθηκαν στους «επτά τεχνητούς νάνους» της ταινίας, μετά τη μακρόχρονη και συχνά έντονη συζήτηση που προκάλεσε η επιλογή της παραγωγής να χρησιμοποιήσει ψηφιακά δημιουργημένους χαρακτήρες.

Στην κατηγορία του χειρότερου συνδυασμού στην οθόνη, υποψήφιοι ήταν επίσης ο Ice Cube και η κάμερα Zoom στο War of the Worlds, ο James Corden με τη Rihanna στο Smurfs, ο Robert De Niro για τον διπλό του ρόλο στο The Alto Knights και ο The Weeknd μαζί με -όπως σαρκαστικά αναφέρθηκε- «το τεράστιο εγώ του».

Rebel Wilson η χειρότερη ηθοποιός

Το βραβείο χειρότερης ηθοποιού απέσπασε η Rebel Wilson για την ταινία Bride Hard.



Η Wilson επικράτησε απέναντι σε γνωστές ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων η Milla Jovovich για το In the Lost Lands.



Στην ίδια κατηγορία ήταν υποψήφιες και τρεις βραβευμένες με Όσκαρ ηθοποιοί: η Ariana DeBose για το Love Hurts, η Natalie Portman για το Fountain of Youth και η Michelle Yeoh για το Star Trek: Section 31.

Βραβείο και για την κόρη του Σταλόνε

Στην κατηγορία της χειρότερης δεύτερης γυναικείας ερμηνείας το Razzie απονεμήθηκε στη Scarlett Rose Stallone για την εμφάνισή της στο Gunslingers.



Η νεαρή ηθοποιός είναι κόρη του Sylvester Stallone, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος για Razzie στην κατηγορία του χειρότερου δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ταινία Alarum, χωρίς όμως να κερδίσει.

Το μοναδικό θετικό βραβείο

Παρά τον σατιρικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, απονέμεται κάθε χρόνο και ένα θετικό βραβείο.



Το Razzie Redeemer Award, που τιμά κάποιον καλλιτέχνη για μια αξιόλογη ερμηνεία μετά από προηγούμενες αποτυχίες, απονεμήθηκε στην Kate Hudson για την ταινία Song Sung Blue.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η Hudson είναι παράλληλα υποψήφια και για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, γεγονός που δείχνει ότι μια κινηματογραφική χρονιά μπορεί να φέρει τόσο επιτυχίες όσο και… απογοητεύσεις.