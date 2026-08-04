«Χρυσάφι» από τον βυθό του Αιγαίου: Πώς η ΑΑΔΕ εντόπισε παράνομο φορτίο κοραλλιών 800.000 ευρώ

Μια υπόθεση παράνομης αλιείας και διακίνησης προστατευόμενων κοραλλιών, με το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος να φτάνει τα 800.000 ευρώ, αποκάλυψαν οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ.

Η υπόθεση δεν ξεκίνησε από έναν τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα. Αντίθετα, οι ελεγκτές οδηγήθηκαν στα ίχνη της παράνομης δραστηριότητας μέσω της ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) που εφαρμόζεται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Οι ύποπτες αποστολές που μπήκαν στο μικροσκόπιο

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της ΑΑΔΕ εντόπισαν, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε συγκεκριμένη μεταφορική εταιρεία, ασυνήθιστες παραδόσεις φορτίων. Οι αποστολές συνοδεύονταν από δηλώσεις εμπορευμάτων με αόριστες και ασαφείς περιγραφές, γεγονός που προκάλεσε την προσοχή των ελεγκτών.

Η περαιτέρω διερεύνηση των κινήσεων της εταιρείας οδήγησε σε ένα συγκεκριμένο σκάφος αναψυχής, το οποίο βρισκόταν στα ανοιχτά της Σκοπέλου.

Το σκάφος είχε μισθωθεί σε Ιταλούς για λόγους αναψυχής, ωστόσο οι Αρχές διαπίστωσαν ότι συνδεόταν με επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω της συγκεκριμένης μεταφορικής εταιρείας, κυρίως με προορισμό λιμάνια της Ιταλίας.

Τα στοιχεία αυτά έθεσαν το σκάφος στο επίκεντρο της έρευνας και ακολούθησε στοχευμένος έλεγχος.

Σκάφος αναψυχής είχε μετατραπεί σε «πλωτή βάση»

Κατά την έρευνα στο σκάφος εντοπίστηκαν ποσότητες κοραλλιών που προστατεύονται από το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο, καθώς και από το καθεστώς προστασίας που ισχύει για τον θαλάσσιο χώρο του δικτύου Natura 2000.

Τα ευρήματα, ωστόσο, δεν περιορίστηκαν στα ίδια τα κοράλλια.

Στο σκάφος βρέθηκε εξοπλισμός καταδύσεων, εργαλεία που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αποκοπή των κοραλλιών, αλλά και αυτοσχέδιοι χώροι στους οποίους αποθηκεύονταν τα παράνομα αλιεύματα.

Ο συνδυασμός των ευρημάτων φαίνεται να καταδεικνύει ότι το σκάφος χρησιμοποιούνταν ως πλωτή βάση για οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη παράνομη δραστηριότητα.

«Κόκκινο κοράλλι» αξίας 800.000 ευρώ

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η συνολική αξία του φορτίου ανέρχεται περίπου στα 800.000 ευρώ.

Η αποτίμηση βασίζεται στις διεθνείς τιμές του κόκκινου κοραλλιού και άλλων συναφών ειδών, τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κοσμημάτων αλλά και σε διακοσμητικά αντικείμενα υψηλής αξίας.

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει σε νέο στάδιο, καθώς οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν στη δραστηριότητα εντός Ελλάδας.

Παράλληλα, οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε συνεργασία με τις ιταλικές Αρχές, προκειμένου να εντοπιστεί ο παραλήπτης του παράνομου φορτίου.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, το ενδεχόμενο πίσω από την υπόθεση να βρίσκεται ένα ευρύτερο διεθνές κύκλωμα, με δράση και σε άλλες χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ