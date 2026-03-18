«Χρυσές μπίζνες» 5 εκατ. ευρώ στην Κρήτη: Έτσι δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν μετανάστες

Ξεπερνούν τα 5 εκατ. ευρώ τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την Κρήτη που εκμεταλλεύονταν αλλοδαπούς -κυρίως από χώρες της Ασίας- με το πρόσχημα της εύρεσης νόμιμης εργασίας και διαμονής στην Ελλάδα.

Αρχηγός του κυκλώματος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας 51χρονος από το Ηράκλειο που τουλάχιστον από το 2024 -μαζί με στενά συγγενικά και έμπιστα του πρόσωπα- φέρεται να δημιούργησε έναν τεράστιο μηχανισμό που έφερε στη χώρα μας χιλιάδες αλλοδαπούς προκειμένου να τους εκμεταλλευτεί.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει επαφές με τις ελληνικές προξενικές αρχές σε Ισλαμαμπάντ, Ντόχα και Άμπου Ντάμπι, προκειμένου να φέρνει άτομα για να εργαστούν νόμιμα.

Μόλις, όμως, αυτά πάταγαν το πόδι τους στην Ελλάδα, οι συνεργοί του 51χρονου φερόμενου ως αρχηγού, τους άρπαζαν τις θεωρήσεις εισόδου και ξεκινούσαν την εκμετάλλευσή τους. Πίσω από αυτή τη βιτρίνα, είχε στηθεί ένας μηχανισμός που συντόνιζε: τη μετάκληση των αλλοδαπών, τη διαχείριση των εγγράφων τους, την τοποθέτηση των εργατών σε επιχειρήσεις και τη ροή των χρημάτων.

Φωτό: ΕΛΑΣ

Τα ευρήματα

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου Κρήτης συνελήφθησαν συνολικά 21 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 11 άτομα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντοπίστηκαν και 202.170 ευρώ σε μετρητά, δύο πιστόλια, μία καραμπίνα, 55 φυσίγγια, αλλά και 19 κινητά τηλέφωνα που μαζί με ακόμη 8 λάπτοπ θα γίνουν «φύλλο και φτερό» στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για να εντοπιστούν επιπλέον στοιχεία για την πολυσέλιδη δικογραφία.

Φωτό: ΕΛΑΣ

Κομβικός ρόλος αποδίδεται και στη σύζυγο του φερόμενου αρχηγού, μία 44χρονη επίσης από το Ηράκλειο που είχε το 90% του μετοχικού κεφαλαίου στο ιδιωτικό ΚΕΠ μέσω του οποίου γίνονταν οι «χρυσές μπίζνες». Αξίζει να σημειωθεί ότι η 44χρονη εντοπίζεται και στη μεγάλη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Φωτό: ΕΛΑΣ

«Πρέπει να μας ξεχρεώσετε», έλεγαν στους αλλοδαπούς

Η εγκληματική οργάνωση έκανε χρήση εικονικών εργοδοτών και κατάρτιζε εικονικές ατομικές συμβάσεις εργασίας, χωρίς όμως η δηλούμενη εργασιακή σχέση να υπάρχει στην πραγματικότητα με αποτέλεσμα τον «εγκλωβισμό» των αλλοδαπών.

Και μπορεί η έδρα του κυκλώματος να ήταν στο Ηράκλειο της Κρήτης, ωστόσο η δράση του εκτεινόταν σε Λασίθι, Αττική, Βοιωτία και άλλες περιοχές της χώρας. Εκεί έστελναν τους εργαζόμενους - θύματά τους, έχοντας δημιουργήσει σχέση οικονομικής εξάρτησης, καθώς υποστήριζαν ότι κατέβαλαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να τους φέρουν στη χώρα μας τα οποία στη συνέχεια θα έπρεπε να «ξεχρεώσουν» με εργασία έναντι πινακίου φακής. Το αποτέλεσμα ήταν αυτοί οι «δεσμοί χρέους» να μην λύνονται σχεδόν ποτέ, καθώς οι αλλοδαπό εργαζόμενοι δεν είχαν κάποιον τρόπο να αντιδράσουν.

Φωτό: ΕΛΑΣ

«Ταρίφες» από 2 έως 20 χιλιάδες ευρώ το άτομο

Η εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης αναπτύχθηκε σε διακριτούς πυλώνες δράσης, στο πλαίσιο των οποίων διακριβώθηκαν συνολικά εκατοντάδες περιπτώσεις παράνομων ενεργειών.

Ειδικότερα:

στον πρώτο πυλώνα δράσης, διαπιστώθηκαν 48 περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων και διευκόλυνσης εισόδου και παράνομης διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, μέσω της διαδικασίας μετάκλησης εργαζομένων, με χρήση εικονικών συμβάσεων εργασίας, αποκομίζοντας χρηματικά ποσά που ανέρχονταν τουλάχιστον σε είκοσι χιλιάδες 20.000 ευρώ ανά άτομο,

στο δεύτερο πυλώνα δράσης, διαπιστώθηκαν 24 περιπτώσεις διευκόλυνσης παράνομης διαμονής, μέσω της υποβολής ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων στο πλαίσιο διαδικασίας χορήγησης άδειας διαμονής, αποκομίζοντας τουλάχιστον δέκα χιλιάδες 10.000 ευρώ ανά άτομο και

στον τρίτο πυλώνα δράσης, διαπιστώθηκαν διακόσιες δώδεκα 212 περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής σε αλλοδαπούς που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις, με σκοπό την παράταση της παράνομης διαμονής τους στη χώρα, αποκομίζοντας τουλάχιστον δύο χιλιάδες 2.000 ευρώ ανά άτομο.

Φωτό: ΕΛΑΣ

«Αρχηγοί», μεσάζοντες και εργοδότες-«βιτρίνα»

Ως προς τη δομή και τη λειτουργία της η οργάνωση ενεργούσε συντονισμένα για την επίτευξη του σκοπού της και διέθετε σαφή ιεραρχική διάρθρωση. Τα μέλη της είχαν διακριτούς, αλληλοσυμπληρούμενους και σε αρκετές περιπτώσεις αυτοτελείς ρόλους, οι οποίοι εντάσσονταν σε ενιαίο επιχειρησιακό σχήμα, ανεξαρτήτως της γνώσης εκάστου μέλους ως προς το σύνολο των επιμέρους ενεργειών ή στόχων της οργάνωσης, ως εξής:

ηγετικά μέλη, που συγκροτούσαν τον σκληρό πυρήνα της οργάνωσης, τα οποία ήταν υπεύθυνα για τη συγκρότηση, τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και τον έλεγχο της συνολικής δράσης της οργάνωσης, λαμβάνοντας τις αποφάσεις και κατευθύνοντας τα λοιπά μέλη, διασφαλίζοντας τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα και τη συνέχεια της εγκληματικής δραστηριότητας,

μέλη της οργάνωσης, που εμφανίζονταν ως υπάλληλοι ή συνεργάτες της επιχείρησης-«βιτρίνας» (υποστηρικτική ομάδα), συμμετείχαν ενεργά στην υλοποίηση της εγκληματικής δραστηριότητας, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των διοικητικών διαδικασιών της μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών και της υποβολής αιτήσεων για άδειες διαμονής, εξασφαλίζοντας την εξέλιξη και τον έλεγχο των διαδικασιών αυτών και υποστηρίζοντας τη συνολική λειτουργία της οργάνωσης,

μεσάζοντες/ άμεσοι συνεργάτες (συναυτουργοί) της οργάνωσης, αποτελούσαν ενεργά μέλη του δικτύου στην Ελλάδα, λειτουργώντας ως επιχειρησιακός μηχανισμός της οργάνωσης, με ρόλο τη διασύνδεση με πολίτες τρίτων χωρών, την εξασφάλιση της συμμετοχής τους και τη διευκόλυνση της μεταφοράς τους στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της συνολικής δράσης της οργάνωσης,

μέλη, που είχαν το ρόλο του εικονικού εργοδότη, τα οποία εμφανίζονταν ως νόμιμοι απασχολούντες, εντάσσονταν στο δίκτυο της οργάνωσης με ρόλο την υλοποίηση της διαδικασίας μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών. Μέσω αυτών υποβάλλονταν αιτήματα μετάκλησης, καταρτίζονταν εικονικές συμβάσεις εργασίας και δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις για την είσοδο και παραμονή των αλλοδαπών στη χώρα, χωρίς να υφίσταται πραγματική εργασιακή σχέση.