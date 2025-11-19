Χρυσή τουαλέτα 18 καρατίων πουλήθηκε για 15,5 εκ. ευρώ από τον οίκο Sotheby’s - Πλήρως λειτουργική

Μια λεκάνη τουαλέτας από μασίφ χρυσό, κατασκευασμένη από τον ίδιο αμφιλεγόμενο καλλιτέχνη που κόλλησε μια μπανάνα στον τοίχο με ταινία, πουλήθηκε έναντι του εντυπωσιακού ποσού των 15,5 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's.

Η τουαλέτα βάρους 100 κιλών, που ονομάστηκε «America» από τον προκλητικό καλλιτέχνη Maurizio Cattelan, είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από χρυσό 18 καρατίων και η αρχική της τιμή ήταν 10 εκατομμύρια δολάρια (8,6 εκατομμύρια ευρώ), η οποία συμβάδιζε με την τρέχουσα τιμή του πολύτιμου μετάλλου.

REUTERS/Eduardo Munoz

Το έργο τέχνης, το οποίο λειτουργεί ακριβώς όπως μια κανονική τουαλέτα και είχε εγκατασταθεί μάλιστα στα κεντρικά γραφεία του οίκου Sotheby's στη Νέα Υόρκη για δημόσια έκθεση πριν από τη δημοπρασία, έχει ως στόχο να σατιρίσει τον υπερβολικό πλούτο στις ΗΠΑ, εξήγησε ο Cattelan.



«Ό,τι και να φας, ένα μεσημεριανό γεύμα των 200 δολαρίων ή ένα hot dog των 2 δολαρίων, τα αποτελέσματα είναι τα ίδια, όσον αφορά την τουαλέτα», αστειεύτηκε.



Ο Cattelan πρόσθεσε ότι ήθελε να βάλει κάτι ανεκτίμητο στη «λιγότερο ευγενή, αλλά πιο απαραίτητη θέση» για να καταδείξει τη σύνδεση μεταξύ εκλεπτυσμένης πολυτέλειας και βασικής λειτουργικότητας.



Ο οίκος Sotheby's από την πλευρά του, αναφέρθηκε στη χρυσή λεκάνη ως ένα «έμπρακτο σχόλιο σχετικά με τη σύγκρουση της καλλιτεχνικής παραγωγής και της εμπορευματικής αξίας».



REUTERS/Eduardo Munoz

Οι επισκέπτες πάντως δεν είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα όσο ήταν σε έκθεση, αναφέρει η New York Post.



«Δεν θέλουμε οι άνθρωποι να κάθονται πάνω στο έργο τέχνης», δήλωσε ο ειδικός του οίκου Sotheby's, David Galperin.

Πριν από τη δημοπρασία, η πολύτιμη λεκάνη τουαλέτας ανήκε σε έναν ανώνυμο συλλέκτη.

Η χρυσή λεκάνη και η σάπια μπανάνα

Ο Cattelan έφτιαξε αρχικά δύο λεκάνες το 2016 και η μία εκτέθηκε για λίγο στο Μουσείο Guggenheim της Νέας Υόρκης.

Όταν το Μουσείο Guggenheim είχε ακόμα στην κατοχή του τη χρυσή λεκάνη, προσφέρθηκε να τη δανείσει στον Πρόεδρο Τραμπ, απαντώντας στο αίτημά του να δανειστεί έναν πίνακα του Van Gogh.

REUTERS/Eduardo Munoz

Η τουαλέτα ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη στην Αγγλία και εκτέθηκε στο Παλάτι του Blenheim, από όπου αργότερα εκλάπη.



Δύο άνδρες καταδικάστηκαν για την κλοπή, αλλά οι ερευνητές δεν κατάφεραν ποτέ να ανακτήσουν τη χρυσή τουαλέτα. Οι αρχές τελικά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να την είχαν λιώσει για να πουλήσουν τον χρυσό.

Μερικά από τα προηγούμενα έργα του Cattelan περιλαμβάνουν το «Comedian», το οποίο απεικονίζει μια μπανάνα κολλημένη με ταινία σε έναν τοίχο. Έγινε έργο της ποπ κουλτούρας σχεδόν εν μία νυκτί και πουλήθηκε για το επιβλητικό ποσό των 5,1 εκατομμυρίων ευρώ.



Το έργο τέχνης έπρεπε να αντιγραφεί πολλές φορές ωστόσο, καθώς η μπανάναν είτε σάπιζε, είτε την έτρωγαν περαστικοί.