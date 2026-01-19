Χρυσηίδα Γκαγκούτη: «Χρέωναν στη μαμά μου τον τρόπο που με διαπαιδαγώγησε επειδή έγινα χοντρή»

Ό,τι κάνει η Χρυσηίδα Γκαγκούτη γίνεται viral και αυτό γιατί η αυθεντικότητα, ο αυθορμητισμός και το χιούμορ της έχουν κερδίσει τους fans της που την ακολουθούν από το πρώτο της live μέχρι σήμερα και την αποθεώνουν στα social media.

Η πολυτάλαντη, διασκεδάστρια - όπως χαρακτηρίζει τον εαυτό της - τραγουδίστρια, Youtuber και Tik Toker ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Make Up Stories του make up artist Παντελή Τουτουντζή και χωρίς ενδοιασμούς απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια σε ό,τι την ρώτησε.

Μιλώντας για τα παιδικά της χρόνια, τους γονείς της και το διαζύγιό τους όταν εκείνη ήταν 16 ετών είπε συγκεκριμένα για την μεγάλη της αδυναμία, την μητέρα της: «Όταν ακούω τη λέξη μαμά νιώθω αποκούμπι και ασφάλεια, ότι κάτι υπάρχει πάντα από πίσω για να κρατηθώ. Πάντα μου έδινε την εντύπωση ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Ό, τι της έλεγα μου έλεγε «θα το κάνω, εγώ, εγώ, εγώ...» Η ενηλικίωσή μου ήρθε όταν κατάλαβα ότι η μαμά μου δεν είναι ο Θεός. Οι γονείς μου δεν πίεσαν ποτέ την προσωπικότητά μου σε τίποτα. Δεν με επηρέασαν ποτέ».

Αναφέρθηκε όμως και στα αρνητικά σχόλια που ακούει κατά καιρούς και αυτό που την ενόχλησε πιο πολύ ήταν ένα σχόλιο που έλεγε: «ότι ευθύνεται η μαμά μου που έγινα χοντρή, τον τρόπο που με διαπαιδαγώγησε. Φαντάσου να λέει κάποιος για τη μαμά μου. Να της χρεώνεις πώς με μεγάλωσε επειδή δεν σου αρέσει το βάρος μου. Μου γύρισε το μάτι...» λέει χαρακτηριστικά.

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη αναφέρθηκε και στην τηλεόραση και στο debate που υπάρχει με το YouTube. «Είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Ή θα προσαρμοστείς ή θα την κρίνεις. Υπάρχει κορεσμός στην τηλεόραση γιατί είναι τα ίδια και τα ίδια.

Όταν ακούς στην τηλεόραση «είμαστε μαζί μια παρέα...» και από κάτω υπάρχει ένας αρχισυντάκτης που σε βρίζει από το ακουστικό, δεν μπορεί κανείς να νιώσει παρέα. Για να επιβιώσεις στην τηλεόραση τρως πολύ γερό ξύλο και υποτίμηση. Υφίστασαι κακοποιητικό λόγο και πολλή δουλειά για λίγα χρήματα. Και βλέπουν κάποιον να κάθεται στον καναπέ του, να αγορεύει, να έχει κοινό και να βγάζει τα εξαπλάσια. Και λένε «γιατί; τι κάνει αυτός ο ανειδίκευτος εκεί πέρα;».