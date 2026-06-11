Χρυσικοπούλου: Ο γάμος του πρώην συζύγου της και η αποκάλυψη της νύφης για την σχέση με την Ελιάνα

Ο Νικόλας Φαράκλας, πρώην σύζυγος της Ελιάνας Χρυσικοπούλου και η αγαπημένη του Αννού- δημοσιογράφος στο επάγγελμα - παντρεύτηκαν στα Κουφονήσια παρουσία φίλων και συγγενών και το γεγονός έγινε γνωστό μέσα από τις αναρτήσεις που έκανε η πανευτυχής νύφη, στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

«Λένε ότι άμα το πιστέψεις κάποτε ανοίγουν οι ουρανοί. Δεν ξέρω αν ισχύει, αυτό που ξέρω όμως είναι ότι αν είσαι πολύ τυχερός, η ζωή σου δίνει (κι άλλη) ευκαιρία. Καμιά φορά λοιπόν φέρνει κοντά δύο ανθρώπους που έχουν ήδη ζήσει αρκετά, έχουν κάνει τις δικές τους διαδρομές, έχουν μάθει από τις δυσκολίες τους και ξέρουν πια τι έχει πραγματικά αξία. Με τον Νικόλα χτίσαμε κάτι ήσυχα (όχι απαραίτητα αργά) και πολύ φυσικά. Με πολλή αγάπη, πολλή δουλειά, αρκετό χιούμορ, αποφασιστικότητα και την καθημερινότητα να μας δοκιμάζει, όπως δοκιμάζει όλους. Μοιραστήκαμε σπίτια, την αγάπη μας για το Φάληρο, το Κουφονήσι, χειμώνες και καλοκαίρια, τη Lupa, σχέδια, αγωνίες, όνειρα και αμέτρητες μικρές στιγμές που τελικά είναι αυτές που φτιάχνουν μια ζωή. Πάνω απ' όλα όμως ο Νικόλας μου έκανε την τιμή να συμμετέχω, να μεγαλώνουμε μαζί τις κόρες του. Το ίδιο και η Ελιάνα (νέο επίπεδο αποδοχής, γυναικείας συνεργασίας, αγάπης και κατανόησης - αυτή σχέση αξίζει κάμποσες λέξεις από μόνη της) και μαζί έχουμε φτιάξει κάτι που οι περισσότεροι δεν κατανοούν, αλλά μόνο εμείς ξέρουμε πόσο σπουδαίο είναι. Μία mixed οικογένεια που ανθίζει και μεγαλώνει».

«Το περασμένο Σάββατο, στο λατρεμένο μου Κουφονήσι, εκεί που μεγάλωσα, εκεί που η καρδιά μου αγαλλιάζει, εκεί που είπαμε πάλι φυσικά να παντρευτούμε, απέναντι από το μέρος που είναι ο μπαμπάς μου και ανάμεσα σε ανθρώπους που αγαπάμε βαθιά, γιορτάσαμε αυτή τη διαδρομή και αποφασίσαμε να συνεχίσουμε να τη γράφουμε μαζί. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη για όλους όσοι ταξίδεψαν μέχρι εδώ, γέλασαν, χόρεψαν, συγκινήθηκαν και έκαναν αυτές τις μέρες ακόμη πιο όμορφες από όσο είχαμε φανταστεί. Και πάνω απ’ όλα, νιώθω ευγνωμοσύνη και τύχη που βρήκα τον άνθρωπο με τον οποίο θέλω να μοιράζομαι όσα φέρνει η ζωή. Τα εύκολα, τα δύσκολα και όλα όσα βρίσκονται ανάμεσά τους. Και που έχουμε την ωριμότητα να αγαπιόμαστε ανιδιοτελώς και με ασφάλεια. Στην ίδια τροχιά πλέον» έγραφε στην μακροσκελή ανάρτησή της.