Χρυσό τρίμηνο για τους πετρελαϊκούς κολοσσούς: 160 εκατ. δολάρια την ημέρα τα κέρδη της ExxonMobil

Η παγκόσμια ενεργειακή σκηνή βιώνει μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της, καθώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις επαναφέρουν τα ορυκτά καύσιμα στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομίας.



Παρά τις διεθνείς δεσμεύσεις για τη σταδιακή μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, οι πετρελαϊκές εταιρείες καταγράφουν επιδόσεις που θυμίζουν τις πιο κερδοφόρες εποχές της ιστορίας τους. Η ExxonMobil και η Chevron ηγούνται αυτής της κούρσας, αποδεικνύοντας ότι το πετρέλαιο παραμένει ο κυρίαρχος ρυθμιστής των διεθνών αγορών και της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας.



Με τα καθαρά κέρδη της ExxonMobil να αγγίζουν τα 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια για το δεύτερο τρίμηνο, η εταιρεία καταγράφει μια από τις καλύτερες επιδόσεις της σύγχρονης ιστορίας της, η οποία μεταφράζεται σε περίπου 160 εκατομμύρια δολάρια καθαρού κέρδους την ημέρα.



Το νούμερο αυτό δεν αποτελεί απλώς μια λογιστική επιτυχία, αλλά αντανακλά την πλήρη κυριαρχία της εταιρείας στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες σε μια περίοδο έντονης στενότητας. Την ίδια στιγμή, η Chevron, με κέρδη 12,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνει ότι η άνοδος αυτή δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά μια συστημική πραγματικότητα που ευνοεί ολόκληρο τον κλάδο των ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών κολοσσών όπως η Shell και η BP.

Αύξηση άνω του 40%

Η εκτόξευση των τιμών του αργού πετρελαίου, η οποία ξεπέρασε το 40% από τις αρχές του έτους, δεν οφείλεται στην οργανική αύξηση της ζήτησης, αλλά κυρίως στην έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί διεθνώς.



Οι κλιμακούμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις στοχευμένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ανατολικής Ευρώπης, έχουν μειώσει δραματικά την παγκόσμια ικανότητα διύλισης, βγάζοντας εκτός λειτουργίας εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αυτή η έλλειψη προσφοράς επέτρεψε στα αμερικανικά διυλιστήρια να λειτουργήσουν με περιθώρια κέρδους που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο, μετατρέποντας την παγκόσμια αστάθεια σε μια εξαιρετικά επικερδή συγκυρία για τους μετόχους τους.



Η τεράστια αντίθεση ανάμεσα στα κέρδη-ρεκόρ των εταιρειών και την οικονομική πίεση που δέχονται οι καταναλωτές έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Πιέσεις» για φορολόγηση στα υπερκέρδη

Πολλοί νομοθέτες και κοινωνικές οργανώσεις επαναφέρουν στο προσκήνιο με επιτακτικό τρόπο την ανάγκη επιβολής έκτακτων φόρων στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών, με σκοπό τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης για τα νοικοκυριά που πλήττονται από τον πληθωρισμό. Από την πλευρά τους, οι διοικήσεις των κολοσσών υποστηρίζουν ότι τα κέρδη αυτά είναι απαραίτητα για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων που θα εξασφαλίσουν την ενεργειακή επάρκεια στο μέλλον, ωστόσο η κοινή γνώμη εμφανίζεται εξαιρετικά επιφυλακτική απέναντι σε αυτά τα επιχειρήματα.



Αυτή η νέα πετρελαϊκή άνθηση αναδεικνύει επίσης μια βαθύτερη αντίφαση στη σύγχρονη ενεργειακή πολιτική και τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ενώ οι κυβερνήσεις πιέζουν για γρήγορη απεξάρτηση από τον άνθρακα, η πραγματικότητα δείχνει ότι η παγκόσμια οικονομία παραμένει στενά εξαρτημένη από το πετρέλαιο για τις βασικές της λειτουργίες.



Οι τεράστιες ταμειακές ροές που εισρέουν στα ταμεία των ExxonMobil και Chevron χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την επαναγορά μετοχών και τη διανομή μερισμάτων προς τους επενδυτές, αντί να κατευθύνονται δυναμικά προς την ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γεγονός που προκαλεί την οργή των περιβαλλοντικών οργανώσεων διεθνώς.