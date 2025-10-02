Χρυσοχοΐδης από Χανιά: «Τέλος στην ανοχή» - Το ελληνικό FBI «έστειλε» στη δικαιοσύνη 1.228 δράστες

«Η παρουσία μου εδώ συμβολίζει την απόφαση να εφαρμόσουμε τη νομιμότητα απ’ άκρη σ’ άκρη της χώρας, χωρίς καμία εξαίρεση. Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους ότι η ανοχή, η οποία κυριάρχησε για πολλές δεκαετίες, σε πολλά πεδία, σε πολλούς τομείς και σε πολλές περιοχές της χώρας δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Οι αντιλήψεις που καλλιεργήθηκαν και οι οποίες καλλιέργησαν στη συνέχεια και ανέπτυξαν την ανομία, την παραβατικότητα και την ανοχή σε όλα αυτά τα φαινόμενα δεν μπορεί να συνεχιστούν», είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στα Χανιά της Κρήτης με την ολοκλήρωση της παρουσίασης του απολογισμού των αστυνομικών δράσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε όλους του νομούς της Κρήτης.



Ο υπουργός μίλησε για «πολύ σημαντικό» έργο που κάνουν οι υπηρεσίες της Κρήτης δίνοντας συγχαρητήρια σε όλους τους αξιωματικούς που συμμετείχαν στην παρουσίαση, ενώ έστειλε μήνυμα σε όλους «των οποίων οι περιουσίες παραβιάζονται αυθαίρετα να καταγγέλλουν στην αστυνομία. Και η αστυνομία», όπως είπε, «αμέσως θα επιβάλλει το νόμιμο, αποβάλλοντας τους συγκεκριμένους από τις εκτάσεις τους, συλλαμβάνοντάς τους και κατάσχοντας τα ζώα ή οτιδήποτε άλλο παραβιάζει την ιδιοκτησία τους που είναι το ψωμί, το εισόδημα της οικογένειάς τους, των παιδιών τους».

«Η αστυνομία στην Κρήτη κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να επιβάλλει και την αλλαγή των αντιλήψεων, οι οποίες οδήγησαν στην ανοχή και στην εγκληματικότητα…. έχουμε σε περιπτώσεις κυρίως γάμων και μεγάλων εκδηλώσεων 32 περιστατικά, τα οποία καταγγέλθηκαν στην αστυνομία, έχουν γίνει 34 κατ’ οίκον έρευνες, έχουμε 42 συλλήψεις για αυτά τα γεγονότα, στα οποία κυριαρχούν αυτές οι αντιλήψεις, ότι δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιούμε τα όπλα έτσι ελεύθερα, παράνομα, σε γιορτές, σε χαρά και πολλές φορές έχουμε και θανάτους και τραυματισμούς και έχουν κατασχεθεί κάποια στιγμή 47 πυροβόλα όπλα και θα συνεχιστεί αυτό, διότι αυτές οι επικίνδυνες αντιλήψεις πρέπει να καταργηθούν, ώστε να σταματήσουν να υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, τα οποία δημιουργούν κίνδυνο για τη ζωή των ανθρώπων». Επιπλέον, τόνισε τα πολύ καλά αποτελέσματα από τη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, λέγοντας πως αισθάνεται δικαιωμένος. «Αισθάνομαι πραγματικά δικαίωση με την προσπάθεια που κάναμε όταν ξεκινήσαμε όλοι μαζί να θεμελιώσουμε μια τέτοια υπηρεσία», είπε χαρακτηριστικά.

«Επιτυχημένο» το ελληνικό FBI

Επιτυχημένη και αποτελεσματική ήταν η απόφαση να ιδρυθεί πριν από ένα χρόνο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (το αποκαλούμενο ως ελληνικό FBI), ως η κεντρική υπηρεσία αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σχετικά με τη λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας τόνισε ότι έχει καταφέρει καίριο, όπως είπε, πλήγμα και αποτελέσματα που οδηγούν στην πλήρη αποδόμηση του οργανωμένου εγκλήματος.



Στον ένα χρόνο λειτουργία και δράσεων της ΔΑΟΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού της, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη 1.228 δράστες με συνολική ζημία (διαφυγόντες φόροι) σε βάρος του Δημοσίου ξεπερνούν τα 20.000.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε πως πλέον, «στόχος είναι από εδώ και μπρος να διερευνήσουμε τις εγκληματικές ομάδες, να τις παραπέμψουμε στη δικαιοσύνη με στόχο να εξαρθρωθεί όλο το κύκλωμα, το οποίο με διάφορους τρόπους, όπως προκύπτει από την έρευνα προσποριζόταν παράνομες ενισχύσεις οι οποίες είναι τόσο πολύτιμες, τόσο σημαντικές για όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους». Συνέχισε, μάλιστα, επισημαίνοντας πως «η έρευνα θα συνεχιστεί, θα ενισχύσουμε την Υποδιεύθυνση της Κρήτης με προσωπικό, έτσι ώστε οι έρευνες να γίνουν ακόμη πιο ταχείς και αποτελεσματικές για να οδηγηθούν στην εξάρθρωση αυτών των εγκληματικών ομάδων…. Ολοκληρώνοντας θέλω και πάλι να στείλω ένα μήνυμα σε όλους τους Κρήτες, ότι θα συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια, μεγαλύτερο ζήλο, με πολύ βαθιά σχεδιασμένη στρατηγική το έργο της εφαρμογής των νόμων, της προστασίας και της ασφάλειας όλων των πολιτών».

Μείωση στα θανατηφόρα τροχαία στην Κρήτη

Μεγάλη σημασία έδωσε στο έργο που γίνεται για την οδική ασφάλεια και μάλιστα σημείωσε πως τους πρώτους 8 μήνες του έτους καταγράφεται μείωση στα θανατηφόρα ατυχήματα, στην Κρήτη, της τάξης του 43%. Ειδικότερα, το 2024 σημειώθηκαν 31 θανατηφόρα ατυχήματα και φέτος στο οκτάμηνο 18. «Στα δε Χανιά έχουμε ακόμη μεγαλύτερη μείωση στα θανατηφόρα ατυχήματα, σε ποσοστό 55% -11 πέρυσι και 5 φέτος. Στον ΒΟΑΚ, πέρυσι σημειώθηκαν 11 θανατηφόρα και φέτος στο 8μηνο μόλις 1. Αυτό είναι ελπιδοφόρο», είπε και εξήρε τη συνεργασία με την Περιφέρεια της Κρήτης.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Χρυσοχοΐδης στα μισθολογικά των ενστόλων, καθώς, όπως σημείωσε: «μετά από πολλά χρόνια, οι αστυνομικοί θα έχουν πολύ σημαντικές αυξήσεις στο μισθολόγιό τους, με την καθιέρωση του επικινδύνου της εργασίας, την αύξηση των νυχτερινών και πλέον περνάμε σε μια γενναία μισθολογική αύξηση. Μόλις χθες καθιερώθηκε και το επίδομα διοίκησης στους αστυνομικούς που ηγούνται Μονάδων και Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι, λοιπόν, μία θετική εξέλιξη και καταγράφεται ως μια ακόμη ενίσχυση και του εισοδήματος, αλλά και της θέσης του Έλληνα αστυνομικού».



Σχετικά με την υποστελέχωση των Αστυνομικών Τμημάτων, ανακοίνωσε την ενίσχυση και την αναδιάρθρωση των ΤΑΕ. Όπως είπε «θα επικαιροποιήσουμε τον ρόλο και την αποστολή των ΤΑΕ, καθώς επίσης και των ΟΠΚΕ. Αυτές είναι οι δυνάμεις που θέλουμε να ενισχύσουμε. Τα αστυνομικά τμήματα κάνουν τη δουλειά τους, έχουν την επαφή με τον πολίτη, ασχολούνται με την κοινωνική αστυνόμευση, τα ζητήματα που άπτονται των λειτουργιών μίας πόλης. Συνεπώς, οι δυνάμεις οι μάχιμες, οι αξιόμαχες για την καταπολέμηση του εγκλήματος θα ενισχυθούν, θα εκσυγχρονιστούν και θα αποτελέσουν ξανά την αιχμή του δόρατος ενάντια στην εγκληματικότητα», κατέληξε.