Χρυσοχοΐδης για 89χρονο: «Υπήρξαν κενά ασφαλείας, κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους»

Την ύπαρξη κενών ασφαλείας παραδέχθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας το σοβαρό περιστατικό με τον 89χρονο πιστολέρο που πυροβόλησε στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο, προκαλώντας τραυματισμούς και αναστάτωση. Ο υπουργός σημείωσε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, πρόκειται για άτομο με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και όπως ανέφερε, το 2017, του είχε αφαιρεθεί ο οπλισμός από τις Αρχές, ενώ εξετάζεται πλέον πώς προμηθεύτηκε εκ νέου όπλα και αν αυτά ήταν νόμιμα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχουν περιπτώσεις ψυχικά ασθενών που κυκλοφορούν ελεύθεροι και, όταν κρίνονται επικίνδυνοι, θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, με σεβασμό στο πλαίσιο λειτουργίας των δομών ψυχικής υγείας. Αναφορικά με τα ζητήματα ασφάλειας, ο υπουργός επισήμανε ότι δεν είναι εφικτό ούτε αναγκαίο να φυλάσσονται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει μια ασφαλής χώρα και ότι τέτοιου είδους περιστατικά αποτελούν εξαιρέσεις.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του Action 24, πρόκειται για μια υπόθεση με πολλές πτυχές που ερευνώνται, επισημαίνοντας ότι «κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους», ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ευθυνών σε επίπεδο ελέγχων και διαδικασιών ασφαλείας.

Τα ερωτήματα για την οπλοκατοχή

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο πώς ένας άνθρωπος προχωρημένης ηλικίας, με ιστορικό ψυχικής νόσου, είχε πρόσβαση σε όπλο. Όπως σημείωσε, ο 89χρονος φέρεται να είχε χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως ψυχικά ασθενής, ενώ του είχε αφαιρεθεί όπλο από την αστυνομία το 2017. «Το πώς επανήλθε στην κατοχή του όπλου θα διερευνηθεί, όπως και το αν αυτό έγινε νόμιμα ή παράνομα», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των αρχών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ευρύτερα στο ζήτημα της διαχείρισης ατόμων με σοβαρά ψυχικά προβλήματα, λέγοντας πως «υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που, υπό προϋποθέσεις, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενότερα ή να φιλοξενούνται σε δομές», αφήνοντας σαφείς αιχμές για ελλείψεις στο σύστημα εποπτείας.

«Μπήκε χωρίς κανέναν έλεγχο»

Ο υπουργός περιέγραψε την πορεία του δράστη, σημειώνοντας ότι κατάφερε να εισέλθει στον ΕΦΚΑ στα Πετράλωνα χωρίς να ελεγχθεί, παρά την ύπαρξη φύλαξης. Εκεί τραυμάτισε έναν άνθρωπο στο πόδι και στη συνέχεια διέφυγε, χρησιμοποιώντας ταξί για να μετακινηθεί προς άλλη δημόσια δομή, φτάνοντας μέχρι και σε δικαστικό μέγαρο. «Δυστυχώς υπάρχουν κενά ασφαλείας. Μπήκε χωρίς έλεγχο σε δημόσιο ίδρυμα, κάτι που δεν θα έπρεπε να συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει καθολικός έλεγχος εισόδου σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας.

Οι ελλείψεις στα δικαστήρια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα δικαστήρια, όπου - όπως είπε - το πρόβλημα είναι διαχρονικό. «Υπάρχουν μηχανήματα που εδώ και χρόνια δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία και ελλείψεις σε προσωπικό. Τα λέμε χρόνια, αλλά δεν ασχολείται κανείς», δήλωσε.

Παραδέχθηκε ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό υπήρξε κενό ασφαλείας και στο δικαστικό μέγαρο, τονίζοντας πως τέτοιες παραλείψεις μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

«Δεν είναι η Ελλάδα μια ανασφαλής χώρα»

Παρά τις επισημάνσεις για τα κενά, ο υπουργός επιχείρησε να βάλει το περιστατικό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση. «Δεν έχουμε καθημερινά τέτοια περιστατικά. Η Ελλάδα παραμένει μια ασφαλής χώρα, που φιλοξενεί εκατομμύρια επισκέπτες χωρίς προβλήματα», σημείωσε, καλώντας σε προσοχή ώστε να μη δημιουργείται στρεβλή εικόνα.

Η αποτίμηση και τα επόμενα βήματα

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης αποτίμηση των γεγονότων, με στόχο - όπως είπε - όχι μόνο την απόδοση ευθυνών αλλά κυρίως τη βελτίωση των διαδικασιών. «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, αν ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο, να είμαστε πιο έτοιμοι και πιο αποτελεσματικοί», κατέληξε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων στο σύστημα ασφαλείας δημόσιων υπηρεσιών και δικαστικών κτιρίων.



«Ασπίδα» σε Σκέρτσο

Επίσης, ο υπουργός χαρακτήρισε «λάθος» την επίθεση που δέχθηκε από γαλάζιους βουλευτές ο Άκης Σκέρτσος, προσθέτοντας πως ο υπουργός Επικρατείας παράγει «πολύτιμο» έργο στην κυβέρνηση. Ο κ. Χρυσοχοΐδης στάθηκε στην μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στον τομέα της οδικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας πως στην Αττική γίνονται δεκάδες έλεγχοι για αλκοτέστ κάθε εβδομάδα ενώ για το φλέγον ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας επισήμανε πως υπάρχουν 500 προφυλακισμένοι και καταδικασμένοι άνδρες.