Χρυσοχοΐδης για επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: «Οι αδίστακτοι δράστες θα συλληφθούν»

Ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τοποθετήθηκε στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις τρομοκρατικές ενέργειες που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Εστίασε την προσοχή του στα θύματα που δέχθηκαν πλήγμα από την τυφλή βία και αυτή τη στιγμή λαμβάνουν ιατρική φροντίδα στο Ιπποκράτειο.

Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά:«Η σκέψη μας είναι κοντά στους τραυματίες. Αθώοι, ενεργοί πολίτες που πληρώνουν την ιδεολογία μίσους που διακατέχει τους δράστες. Η σκέψη μας είναι κοντά τους με την ευχή να πάνε όλα καλά με την υγεία τους».

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης διαβεβαίωσε τους πολίτες ότι η Ελληνική Αστυνομία θα πράξει τα δέοντα ώστε οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν άμεσα:«Θέλω να διαβεβαιώσω ότι οι αδίστακτοι δράστες θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Στη Δημοκρατία μας δεν υπάρχει χώρος για ανοχή απέναντι στη βία και το μίσος».