Σε τρεις παρεμβάσεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Πρώτο Θέμα. Όπως επισήμανε, η πρώτη αλλαγή αφορά την κατάργηση της αφαίρεσης του διπλώματος αυτοκινήτου στην περίπτωση που ένας οδηγός κινείται με δίκυκλο μεγαλύτερου κυβισμού από εκείνο που καλύπτει η άδεια οδήγησής του.

Η ρύθμιση επιχειρεί να διορθώσει μια διάταξη που στην πράξη τιμωρούσε συνολικά τη δυνατότητα οδήγησης ι.χ. οχήματος για μια παράβαση που σχετίζεται με την κατηγορία του δικύκλου. Με τη σχεδιαζόμενη παρέμβαση, το μέτρο περιορίζεται ώστε να μην επεκτείνεται σε άλλη κατηγορία οχήματος όταν δεν συντρέχει λόγος.

Στάθμευση και επανεξέταση ποινών

Η δεύτερη παρέμβαση που εξετάζεται αφορά την επανεξέταση της αφαίρεσης διπλώματος για συγκεκριμένες παραβάσεις στάθμευσης. Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αξιολογείται το πλαίσιο εφαρμογής των ποινών για τη στάθμευση, ώστε οι κυρώσεις να ανταποκρίνονται στη βαρύτητα της εκάστοτε παράβασης και να μην δημιουργούν δυσανάλογες επιπτώσεις στους οδηγούς στην καθημερινότητα.

Η αναθεώρηση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια εξορθολογισμού του ΚΟΚ, διατηρώντας παράλληλα την ανάγκη για εύρυθμη κυκλοφορία και σεβασμό στους κανόνες που προστατεύουν τους πεζούς και τις κοινόχρηστες υποδομές.

Κάμερες και ακριβέστερη καταγραφή παραβάσεων

Η τρίτη αλλαγή που περιέγραψε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σχετίζεται με την ακριβέστερη καταγραφή παραβάσεων μέσω καμερών, με στόχο να αποφεύγονται υπερβολές κατά τη βεβαίωση των παραβάσεων. Η χρήση τεχνολογικών μέσων επιτήρησης αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ωστόσο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου εστιάζει στη διασφάλιση αξιοπιστίας και αναλογικότητας στα στοιχεία που καταγράφονται.

Οι τρεις αυτές παρεμβάσεις βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας επικαιροποίησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες μετακίνησης και ελέγχου, χωρίς αδικίες ή υπερβολές σε βάρος των πολιτών.