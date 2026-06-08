Χρυσοχοΐδης για σύλληψη Παλαιστίνιου: «Μεγάλη απειλή εάν άλλαξε στρατηγική επιθέσεων η Χαμάς»

Για τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου που αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπλοκή σε τρομοκρατική οργάνωση με φερόμενους στόχους ισραηλινών συμφερόντων μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που ήταν καλεσμένος το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action24.

Αρχικά, ο υπουργός αναφερόμενος στη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου που κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση ως μέλος της Χαμάς ανέφερε: «Γνωρίζουμε ένα επιχειρησιακό αφήγημα, που είναι η ομολογία του. Ομολόγησε ότι προπαρασκεύασε, κατόπιν εκπαίδευσης στη Μαλαισία, τρομοκρατική ενέργεια σε χώρα της Ευρώπης. Στη συνέχεια θα αξιολογηθεί από τον ανακριτή τι αποστολή έχει αυτός ο άνθρωπος και ποιοι του την ανέθεσαν. Η Χαμάς είναι μια παλαιστινιακή οργάνωση που δεν έχει κάνει σε καμία χώρα της Ευρώπης επίθεση. Είναι μεγάλη απειλή αν έχει αλλάξει στρατηγική. Πρόκειται για δίκτυο, δεν υπάρχουν "μοναχικοί λύκοι", όπως γράφτηκε».

Σχετικά με το εάν υπάρχουν κι άλλα άτομα στο «κάδρο» των ερευνών για εμπλοκή σε πιθανές τρομοκρατικές ενέργειες υπογράμμισε: «Έχουν εντοπίσει κάποια άτομα, αλλά θα βρεθούν λύσεις. Αυτό που μας αφορά άμεσα είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα σε χώρες με ισραηλινούς στόχους. Καταλαβαίνετε με τον τουρισμό πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Θα εντοπιστούν όλοι. Δεν αγοράζω ότι η Ελλάδα είναι στόχος. Θέλουν να χτυπήσουν την Ευρώπη γιατί θέλουν να εξαγάγουν τα ζητήματά τους. Η τρομοκρατία δεν έχει λογική, μην ψάχνουμε να βρούμε ότι υπάρχει αίτιο».

Για το πώς εντοπίστηκε ο Παλαιστίνιος και εάν είχε πράγματι στόχο το κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς στην Κρήτη είπε: «Όλα αυτά στηρίχθηκαν σε πληροφορίες και οι πληροφορίες εξετάστηκαν, όπως προβλέπεται. Είναι προϊόν πληροφοριών από υπηρεσίες που συνεργάζονται με τις δικές μας υπηρεσίες. Δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις για το κρουαζιερόπλοιο. Ήταν ένας κανονικός άνθρωπος που δούλευε σε ξενοδοχείο, συμπεριφερόταν φυσιολογικά. Έκανε πολλά ταξίδια που ένας απλός άνθρωπος δεν θα έκανε».

Για το κύκλωμα στην Πολεοδομία

Αναφορικά με το κύκλωμα της Πολεοδομίας που εξαρθρώθηκε είπε: «Επειδή κάποιοι μιλάνε για διαφθορά, εδώ γίνεται μια σοβαρή δουλειά. Υπάρχει η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, προϊστάμενος είμαι εγώ, ο υπουργός. Αυτή η υπηρεσία είναι πολύ άξια. Είναι αστυνομικοί, κάποιοι λιμενικοί και λίγοι πυροσβέστες που στελεχώνουν αυτή την υπηρεσία, την υπηρεσία των Αδιάφθορων. Οι καταγγελίες, αφού ερευνηθούν, στη συνέχεια ακολουθούν παρακολουθήσεις και στο τέλος σχηματίζεται δικογραφία για να παραπεμφθεί στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Σε αυτή την υπόθεση υπάρχουν σοβαρά στοιχεία. Έτσι εξαρθρώθηκε μια εγκληματική ομάδα που έκανε όλες αυτές τις ανομίες. Δεν ξέρω πόσα χρόνια δρούσαν, αυτό θα φανεί στη δικογραφία. Φαίνεται ότι αντλούσαν κεφάλαιο. Η διαφθορά δεν είναι κάτι αόριστο και στη συνέχεια κατηγορούμε την κυβέρνηση. Αυτές οι δουλειές είναι αποτέλεσμα μιας υπηρεσίας του κράτους που λειτουργεί σωστά».

«Σαν τη Λερναία Ύδρα η διαφθορά»

«Η διαφθορά είναι σαν τη Λερναία Ύδρα, τη βλέπεις παντού μπροστά σου. Όσο ψάχνεις, όσο έχεις καλούς μηχανισμούς, τόσο αυξάνεις τα περιστατικά που εντοπίζονται. Όσο δεν ψάχνεις, υπάρχει η αίσθηση ότι όλα πάνε καλά», συνέχισε.

Θα εκδοθεί στην Αυστραλία ο Δαλαμάγκας

Ο υπουργός, απαντώντας για την υπόθεση του Τζέιμς Δαλαμάγκα, αποκάλυψε ότι πρόκειται να εκδοθεί στην Αυστραλία. «Θα υποβληθεί σύγχρονο αίτημα και, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της Αυστραλίας, θα εκδοθεί εκεί», είπε.

Για την ενδοοικογενειακή βία

Αναφερόμενος στην άγρια γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα και την ενδοοικογενειακή βία τόνισε: «Φέτος έχουμε μια μείωση των περιστατικών κατά 15%. Πέρυσι, σε σχέση με πρόπερσι, είχαμε αύξηση. Φέτος είχαμε ύφεση. Πιστεύω ότι αυτοί που ασκούνται σε αυτό το «σπορ», της ενδοοικογενειακής βίας, έχουν αρχίσει να φοβούνται. Έχουν δοθεί 25.000 panic buttons. Νομίζω ότι είναι και μια περαιτέρω ασφάλεια. Φέτος έχουμε λιγότερες γυναικοκτονίες από πέρυσι, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν, τόσο βάρβαρες και τόσο βάναυσες όπως και αυτή στην Καλαμάτα».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται στην αφάνεια»

Σχετικά με τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή με την ίδρυση των νέων κομμάτων επεσήμανε: «Φανταστείτε τι θα γινόταν αν η Νέα Δημοκρατία ήταν σαν τους υπόλοιπους. Ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται σε πλήρη αφάνεια. Αυτοί που ψαρεύουν σε θολά νερά ή θα εξαφανιστούν ή θα επιλέξουν να πάνε στα καθαρά. Γενικολογίες όσα ακούσαμε στη διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα».

Ενώ, καταλήγοντας, είπε για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο να ιδρύσει το δικό του κόμμα ότι υπήρξε ένας καλός πρωθυπουργός και ότι «προφανώς διαφωνούμε πολιτικά αλλά θα κριθεί από τον λαό».