Χρυσοχοΐδης για τα Βορίζια: Παραλογισμός στο μεγαλείο του - Παραείναι χαλαρή η νομοθεσία για τα όπλα

Για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, την αντίδραση της Αστυνομίας και το τι μέλλει γενέσθαι, μίλησε στα Παραπολιτικά FM, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επικεντρώθηκε στην ανάγκη αλλαγής κουλτούρας, τονίζοντας πως σε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη η Αστυνομία επιχειρεί μόνη της, αναλαμβάνοντας και υποθέσεις που δεν είναι των αρμοδιοτήτων της.



Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «με πολλή επιμέλεια η τοπική Αστυνομία μαζί με το ελληνικό FBI εκεί διαμορφώνουν τη δικογραφία ούτως ώστε να συμπεριλάβει όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή την υπόθεση, φαίνεται ότι είναι αρκετοί. Η Αστυνομία διεισδύει μέσα από την έρευνά της και αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα ευρύτερο δίκτυο ανθρώπων, συμμετόχων, οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διαμόφωναν και διαμόρφωσαν όλη αυτή την πραγματικότητα η οποία οδήγησε στα μοιραία αυτά γεγονότα. Υπάρχει ακόμα δρόμος προκειμένου να σχηματιστεί η δικογραφία και να δοθεί στους αρμόδιους εισαγγελείς».

«Η Αστυνομία ήταν εκεί - Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα»

Για τις αστυνομικές δυνάμεις που κατέβηκαν από την Αθήνα στα Βορίζια, ο υπουργός σημείωσε πως «είναι μια έκτακτη συνθήκη χρειάζονται πολλές δυνάμεις, χρειάζεται να τηρηθεί η τάξη και η ασφάλεια στο συγκεκριμένο χώρο. Χρειάζονται ικανοί αξιωματικοί και γενικότερα αστυνομικοί για τη σύνταξη των δικογραφιών. Χρειάζεται εμπειρία και ικανότητα, χρειάζεται συνεργασία με τις εισαγγελικές Αρχές, συνεπώς ορθά βρίσκονται εκεί πολλές δυνάμεις και θα παραμείνουν για ένα χρονικό διάστημα έως ότου αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα».



Ερωτηθείς αν τον ανησυχεί ο φόβος των αντιποίνων, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως «με ανησυχεί πάρα πολύ γιατί τα πράγματα είναι τόσο θερμά και αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει λογική όπως δεν υπάρχει λογική σε όλα αυτά που γίνονται γιατί αυτά είναι παράλογα πράγματα. Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο».



Σε σχέση με την επέμβαση της Αστυνομίας, σημείωσε πως «υπάρχουν μια σειρά από διάφορα πράγματα αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι αμέσως κλήθηκε και πήγε επιτόπου και παρέμεινε εκεί περιπολικό της τοπικής Αστυνομίας άρα η Αστυνομία ήταν εκεί, όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Είναι εύκολο να πει κανείς για την Αστυνομία για παράδειγμα ότι δεν έφτασε νωρίς, δεν είναι αυτό το ζήτημα σε σχέση με αυτά τα προβλήματα.

«Να δούμε τη μεγάλη εικόνα της Κρήτης»

Πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το κρίσιμο ζήτημα που είναι οι αντιλήψεις στις περιοχές αυτές, η κουλτούρα και η παιδεία αυτών των ανθρώπων, η εγκληματικότητα των ανθρώπων αυτών. Κοιτάξετε τα ποινικά μητρώα όλων αυτών από το θύμα μέχρι τους δράστες. Θα βρεθούν όλα, ας μην σπεύδουν κάποιοι να κουκουλώσουν το θέμα με την Αστυνομία γιατί όλα τα ζητήματα θα ανοίξουν όμως πρέπει, να δούμε τη μεγάλη εικόνα και η μεγάλη εικόνα έχει δύο όψεις, η μια είναι οι αντιλήψεις που διαμορφώνονται εκεί, ο πολιτισμός όπως αυτός μεταφέρεται από γενιά σε γενιά σε αυτές τις απομονωμένες περιοχές της Κρήτης. Μια Κρήτη η οποία είναι τόσο λαμπερή, τόσο φωτεινή, τόσο πλούσια, τόσο ελκυστική και από την άλλη πλευρά τόσο σκοτεινή».

«Δεν έχει μόνο η Κρήτη όπλα, όμως η νομοθεσία παραείναι χαλαρή, όπως και οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης»

Για τον μεγάλο αριθμό όπλων που βρίσκονται στην Κρήτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε πως «και αυτό είναι μια λάθος αντίληψη. Δεν είναι απλώς η Κρήτη που έχει όπλα, έχει περισσότερα όπλα η Κρήτη και πολλά από αυτά μάλιστα είναι νόμιμα όπλα που έχουν δοθεί τις τελευταίες δεκαετίες για λόγους π.χ εκπαίδευσης, σκοποβολής, σκοπευτικά σωματεία κ.ο.κ. Ο καθένας επιχειρεί να πάρει ένα όπλο μέσα από έναν νόμιμο τρόπο αλλά και τα παράνομα αλλά και στην υπόλοιπη χώρα υπάρχουν όπλα και σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν όπλα δυστυχώς πάρα πολλά γιατί η Ευρώπη είναι μια ανοιχτή περιοχή και δεν προστάτευσε τον εαυτό της. Όταν θα λήξει κάποια στιγμή ο πόλεμος στην Ουκρανία να δείτε ότι δυστυχώς θα πλημμυρίσει η Ευρώπη από επικίνδυνα όπλα και πρέπει να θωρακίσουμε την χώρα μας, όλη την Ευρώπη.



Στη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη για την ανάγκη αφοπλισμού στην Κρήτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρει πως πρέπει να υπάρξει αυστηροποίηση της νομοθεσίας, λέγοντας πως «παραείναι χαλαρή», όπως και οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Η αστυνομία έχει συλλάβει εκατοντάδες πολίτες για τις «μπαλωθιές», ωστόσο, όπως είπε, δεν έχουν πάει φυλακή.

