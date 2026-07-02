Χρυσοχοϊδης για Θεσσαλονίκη: Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθούν οι δολοφόνοι, είναι υπόσχεση μου

Τη βεβαιότητα ότι οι δράστες της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν εξέφρασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετά την τραγική απώλεια της μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθούν οι δολοφόνοι αυτοί, είναι υπόσχεση δική μου, των υπηρεσιών» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση κορυφαία προτεραιότητα για τις Αρχές, τονίζοντας πως οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και κινούνται σε όλα τα πιθανά πεδία, με στόχο την ταχεία εξιχνίαση της υπόθεσης και την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει φαινόμενο «νεοτρομοκρατίας».

«Όχι και το όχι είναι κατηγορηματικό, η χώρα δεν αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα, η εικόνα στη Θεσσαλονίκη έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με την εξάρθρωση καταλήψεων και τη μείωση εστιών ανομίας που λειτουργούσαν ως καταφύγια βίαιων ομάδων» είπε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στην οπαδική βία, υποστηρίζοντας ότι η αυστηροποίηση του πλαισίου και οι στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις έχουν περιορίσει σημαντικά τα επεισόδια και τη δράση οργανωμένων πυρήνων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε ομάδες που, όπως είπε, επιδιώκουν την αναβίωση παλαιών πρακτικών βίας, αξιοποιώντας νεότερα άτομα για την εκτέλεση επιθέσεων, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι τέτοιες ενέργειες δεν είναι «χαμηλής έντασης», καθώς –όπως υπογράμμισε– «ακόμη και τα γκαζάκια μπορούν να σκοτώσουν».