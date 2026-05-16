Χρυσοχοΐδης: Τέλος τα πατίνια για τους ανήλικους, «κόφτης» στην ταχύτητα και ειδική σήμανση

Αυστηρότερο πλαίσιο για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο ERTNews, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία των ανηλίκων και στην ανάγκη ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.

Ο υπουργός ανακοίνωσε πως το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα προβλέπει πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, ενώ για τους ενήλικες χρήστες θα τεθούν αυστηροί κανόνες κυκλοφορίας.

Όπως ανέφερε, τα πατίνια θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν «κόφτη» ταχύτητας, να μην κινούνται σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να καλύπτονται από υποχρεωτική ασφάλιση. Παράλληλα, προωθείται η καθιέρωση ειδικής σήμανσης και αριθμού αναγνώρισης για κάθε όχημα, ενώ οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν ανώτατο αριθμό πατινιών ανά περιοχή.

«Δεν μπορούμε να είμαστε καθημερινά μάρτυρες τραυματισμών παιδιών», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι η ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους ίδιους τους χρήστες όσο και για τους πεζούς.