«Χρυσός μαστροπός»: Η σκοτεινή αυτοκρατορία τρόμου πίσω από την εταιρεία πορνό - Αποκαλύψεις σοκ

Μετά από περισσότερους από τέσσερις μήνες ερευνών, οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον 42χρονο γνωστό ως «χρυσό» μαστροπό, βάζοντας τέλος στη δαιμόνια και αδίστακτη δράση του. Το ένταλμα έφτασε στη ΔΑΟΕ και η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη.

Ο ίδιος είχε προκαλέσει σάλο τον Μάιο, όταν φέρεται να διατυμπάνιζε πως είναι «κολλητός» του τότε υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και πως «δεν τον αγγίζει κανείς». Ο πρώην υπουργός δεν το άφησε αναπάντητο, καταθέτοντας μήνυση εις βάρος του.

«Βασίλειο» τρόμου πίσω από εταιρεία παραγωγής πορνό

Η αστυνομική έρευνα αποκαλύπτει ένα ζοφερό σκηνικό: τουλάχιστον πέντε γυναίκες καταγγέλλουν εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, βιασμούς, χρήση ναρκωτικών και εξαναγκασμό σε πορνεία. Όλα αυτά «τυλιγμένα» με το περιτύλιγμα μιας εταιρείας παραγωγής ερωτικών ταινιών που διαφήμιζε ότι δημιουργεί… «τέχνη».



Η δράση του 42χρονου, σύμφωνα με τις καταθέσεις, ξεκινά ήδη από το 2016. Στόχος του κυρίως νεαρές και ευάλωτες γυναίκες – ακόμα και ανήλικες – τις οποίες πλησίαζε μεθοδικά, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους πριν τις παγιδεύσει.

Το κύκλωμα και τα «κατά παραγγελία» βίντεο

Το 2020 ίδρυσε εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών και έστησε ιστοσελίδα με συνδρομή 25 ευρώ τον μήνα. Οι χρήστες μπορούσαν να ζητούν ακόμη και «ειδικά σενάρια» με συγκεκριμένα πρόσωπα, από μια λίστα περίπου 40 «μοντέλων». Πίσω από τις κάμερες, όμως, οι γυναίκες βίωναν την κόλαση: απειλές, βία, καταναγκασμό σε γυρίσματα και πορνεία.



Ο ίδιος φέρεται να καρπωνόταν όλα τα χρήματα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις φρόντιζε να «ανεβάζει την τιμή» εκμεταλλευόμενος ανήλικες.

Δέσμιες της κοκαΐνης – Μαρτυρίες-σοκ

Πολλές γυναίκες καταγγέλλουν ότι τις ανάγκαζε να κάνουν χρήση κοκαΐνης, ώστε να κάμψει τις αντιστάσεις τους και να τις ελέγχει. Σοκαριστική είναι η κατάθεση μιας 26χρονης σήμερα, που περιγράφει πως το 2016 και το 2017,όταν ήταν ανήλικη, την ανάγκασε να κάνει χρήση ναρκωτικών και να έρθει σε σεξουαλική επαφή μαζί του με τη βία.



«Με χρέωσε με 2.000-3.000 ευρώ και με ανάγκαζε σε ραντεβού με πελάτες. Μου έδινε κοκαΐνη πριν και κρατούσε όλα τα χρήματα. Επειδή ήμουν ανήλικη, χρέωνε 500-600 ευρώ το κάθε ραντεβού – έφτανα και τα δέκα τη μέρα», κατέθεσε.