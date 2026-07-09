Δύσκολες ώρες περνά η Ανθή Βούλγαρη, καθώς αποχαιρέτησε ένα από τα πιο αγαπημένα «κομμάτια» της ζωής της. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αποκάλυψε μέσα από τα social media ότι έχασε ξαφνικά τον Dream, το πρώτο της άλογο, με το οποίο τη συνέδεε ένας ιδιαίτερα ισχυρός δεσμός.

Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση στους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς η ίδια δεν είχε κρύψει ποτέ την αγάπη της για την ιππασία και τη ξεχωριστή θέση που είχε ο Dream στην καθημερινότητά της.

Το σπαρακτικό μήνυμα για τον Dream

Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στο Instagram, η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε ότι ο Dream έφυγε ξαφνικά από κολικό, μόλις λίγες ώρες αφού τον είχε αποχαιρετήσει το προηγούμενο βράδυ.

«Χθες τέτοια ώρα του έλεγα καληνύχτα με ένα φιλί και μέσα σε λίγες ώρες έφυγε…», έγραψε, περιγράφοντας τον πόνο που ένιωσε από την απρόσμενη απώλεια.

«Ήταν μέλος της οικογένειάς μου»

Στο μήνυμά της, η παρουσιάστρια χαρακτήρισε τον Dream φίλο, συναθλητή και συνοδοιπόρο, τονίζοντας ότι ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένα άλογο.

Όπως ανέφερε, στάθηκε δίπλα της σε όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές της ζωής της, ενώ μέσα από τη σχέση τους έμαθε την αξία της προσπάθειας, της υπομονής και της επιμονής.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Ανθή Βούλγαρη προέτρεψε όλους να ζουν την κάθε στιγμή σαν να είναι η τελευταία, υπογραμμίζοντας ότι οι κοινές διαδρομές με τους ανθρώπους –και τα πλάσματα– που αγαπάμε είναι τελικά εκείνες που μένουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά.

Η συγκινητική εξομολόγησή της συγκέντρωσε εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης από φίλους, συναδέλφους και διαδικτυακούς της φίλους, που έσπευσαν να της εκφράσουν τη στήριξή τους για τη δύσκολη αυτή απώλεια.