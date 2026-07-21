«Χτύπαγε όποιον έβρισκε»: Πώς έγινε το βίαιο επεισόδιο μεταξύ ιερέα και κοινοτάρχη στην Καρδίτσα

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Νεοχωρίου στην Καρδίτσα, το βίαιο επεισόδιο που συνέβη το πρωί της Κυριακής (19/7) μεταξύ ενός ιερέα και του προέδρου της τοπικής κοινότητας.

Οι δυο τους φαίνεται να ήρθαν σε αντιπαράθεση επειδή η κοινότητα προετοίμαζε τον προαύλιο χώρο στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία για το πανηγύρι που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου, συναντώντας ωστόσο την αντίδραση του ιερέα καθώς την Κυριακή 19 Ιουλίου στην εκκλησία είχε προγραμματιστεί να τελεστεί γάμος.

Ο πρόεδρος της κοινότητας καταγγέλλει ότι δέχτηκε επίθεση με γροθιά από τον ιερέα, με την Αστυνομία να καταφτάνει στο σημείο, τις δύο πλευρές να καταλήγουν τελικά στο Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης Πλαστήρα και να αλληλομηνύονται.

Στα social media κυκλοφόρησε μάλιστα ένα βίντεο με τον πρόεδρο της κοινότητας να έχει πέσει στο έδαφος μετά το χτύπημα, ενώ και ο ιερέας του χωριού δημοσίευσε φωτογραφίες με εκδορές.

«Μας είπε ότι ο παπάς κάνει κουμάντο και δεν δίνει λογαριασμό»

«Είχαμε μια εκδήλωση στο χωριό μας που γίνεται κάθε χρόνο. Στις 19 του μήνα το πρωί, κάποια στιγμή παρουσιάστηκαν δύο κυρίες με ένα βαν και μας είπαν ότι ήρθαν να στολίσουν την εκκλησία γιατί επρόκειτο να γίνει γάμος. ‘Αυτά που έχετε στήσει εδώ πρέπει να φύγουν’, μας είπαν», δήλωσε ο πρόεδρος της Κοινότητας Νεοχωρίου, Φώτης Μαντζάφιος.

«Ήρθε ο παπάς εκεί, με απειλητικό και αλαζονικό ύφος και μας είπε να τα μαζέψουμε όλα. Του είπαμε ότι έτσι γίνεται κάθε χρόνο και μας απάντησε ότι εγώ είμαι παπάς και εγώ κάνω κουμάντο εδώ και δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν», πρόσθεσε.

«Κάνουμε το έθιμό μας κάθε χρόνο και είπαμε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει κανένας από εδώ. Με χαρακτήριζε αναρχικό, δεν θυμάμαι τώρα. Έσπρωξε τις καρέκλες πάνω μου, τις ξαναέσπρωξα κι εγώ. Ήρθαμε στα χέρια, χτύπαγε όποιον έβρισκε μπροστά του», ανέφερε ο κοινοτάρχης.

«Πήγα στο νοσοκομείο, μου έκαναν αξονική, πήγα στο αστυνομικό τμήμα και του έκανα μήνυση».

Για «σκληρό πόλεμο» που δέχεται από την τοπική κοινότητα Νεοχωρίου, έκανε λόγο από την πλευρά του ο ιερέας του χωριού, πατέρας Παρθένιος.

«Έγινε όλο αυτό κι εγώ ίσως παρεκτράπηκα λίγο. Θλίβομαι γιατί έτσι εκθέτω κατά κάποιο τρόπο την Εκκλησία, δεν είχα αυτό το σκοπό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δύο χρόνια, έχω περάσει τα πάνδεινα από αυτή τη μερίδα των 5 με 10 ατόμων», είπε ο πατέρας Παρθένιος, μιλώντας στο ΣΚΑΪ.