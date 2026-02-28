Χτύπημα στο Ιράν: Συνεδριάζει εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ - Συστήματα Patriot αναπτύχθηκαν στη Σούδα

Το χτύπημα στο Ιράν από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, ήχησε συναγερμό στην Αθήνα.

Το απόγευμα (18.30) συνεδριάζει εκτάκτως στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την ίδια ώρα, στη βάση της Σούδας, που τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενισχυθεί με την ανάπτυξη συστημάτων Patriot ενώ αντιαεροπορικά μέσα έχουν διατεθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, «εικόνα» στις Ένοπλες Δυνάμεις δίνει η φρεγάτα ΥΔΡΑ που επιχειρει στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ, όπως επίσης πληροφορίες συγκεντρώνει η ελληνική δύναμη της συστοιχίας Patriot που έχει αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία αλλά και στρατιωτικοί ακόλουθοι που υπηρετούν σε κομβικές χώρες στην ευρύτερη περιοχή.