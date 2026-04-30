«Χτύπημα» της ΕΛΑΣ σε τουρκικές συμμορίες – Τρεις συλλήψεις

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης, 29 Απριλίου 2026, τρεις υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι κατηγορούνται για κατά περίπτωση παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και αλλοδαπών.



Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής επιχειρησιακού σχεδίου της ΔΑΟΕ, για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας σε περιοχή της Αττικής, κατά την οποία διενεργήθηκε έρευνα στην οικία τους.



Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 3,54 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε νάιλον συσκευασία, ενώ όπως προέκυψε, δύο εκ των συλληφθέντων στερούνταν εγγράφων που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος τους θα επιβληθεί το μέτρο της διοικητικής απέλασης.