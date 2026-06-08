Χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σχεδίαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος: Τι αποκάλυψε ο Χρυσοχοΐδης

Για σχέδιο του 37χρονου Παλαιστίνιου συλληφθέντα να προχωρήσει σε τρομοκρατικές ενέργειες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πέρα από την Ελλάδα, έκανε λόγο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας την υπόθεση του μέλους της Χαμάς που εντοπίστηκε στην Κρήτη να προετοιμάζει χτύπημα σε κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς επιβάτες.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περιστατικό που θέλει περαιτέρω έρευνα και συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες, προκειμένου να διερευνήσουμε αν υπάρχουν τέτοιες απόπειρες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η πληροφορία και η κατάθεση του 37χρονου αποτυπώνουν την προετοιμασία πληγμάτων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό συνιστά μια στρατηγική στροφή της Χαμάς, που 40 χρόνια τώρα δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από την επικράτεια του Ισραήλ. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει, γίνονται αντιληπτές οι διαστάσεις της απειλής», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

«Σε λίγο θα βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα και του ανακριτή, θα κριθεί σε δικαστικό επίπεδο το ζήτημα. Καθ΄ομολογίαν του, προετοιμαζόταν κάποια ή κάποιες ενέργειες», επισήμανε.

FLASH/Γιάννης Κέμμος

Χρυσοχοΐδης: «Ατυχής όρος ο μοναχικός λύκος»

Ερωτηθείς αν ο 37χρονος μπορεί να θεωρηθεί «μοναχικός λύκος», ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης πιστεύει πως κανείς δεν είναι τέτοιος, καθώς «πάντα χρειάζεται εκπαίδευση, άρα δεν μπορεί να είναι μόνος. Γενικότερα, είναι ατυχής όρος ο μοναχικός λύκος, χρειάζεται μεγάλη προπαρασκευή και εκπαίδευση. Πρόκειται για προσπάθειες από οργανώσεις προκειμένου να χτυπηθούν κάποιοι στόχοι».

Για το αν η πολιτική που ακολουθείται απέναντι στο Ισραήλ δημιουργεί πρόβλημα, είπε: «Με τους τρομοκράτες δεν υπάρχει συνεννόηση και λογική, δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε λογικά τις ενέργειες και αποφάσεις τους, όπως συμβαίνει και με την εγχώρια τρομοκρατία και τη 17 Νοέμβρη. Καμία φράση που γράφτηκε δεν είχε δόση αλήθειας. Εξάλλου, οι σχέσεις μας με τους Παλαιστινίους είναι εξαιρετικές, καθημερινά ο ΥΠΕΞ μιλά με εκπροσώπους των Παλαιστινίων και προ μηνών ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Δυτική Όχθη. Οι τρομοκράτες θα κάνουν ό,τι μπορούν για να χτυπήσουν όλη την Ευρώπη, όχι μόνο την Ελλάδα ή την Κύπρο. Το θέμα της τρομοκρατικής βίας είναι πολύ επίκαιρο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αυτό που χρειάζεται είναι η διαρκής λήψη μέτρων για την αποτροπή τέτοιων χτυπημάτων και οι πληροφορίες προκειμένου να αποτραπούν τέτοιου είδους ενέργειες».

Στη ΓΑΔΑ ο 37χρονος Παλαιστίνιος

Υπενθυμίζεται πως ο 37χρονος Παλαιστίνιος, που συνελήφθη στην Κρήτη με την κατηγορία της συμμετοχής στη Χαμάς, μεταφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/6) στο κτίριο της ΓΑΔΑ.

Ο 37χρονος, που διέμενε και εργαζόταν στην Κρήτη, βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες, οι οποίες αφορούν ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης, καθώς και πραγματοποίηση ταξιδιών για λογαριασμό και προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Χαμάς.

Οι Αρχές ερευνούν στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί ακόμη και σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών.

Στο διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε στην Πλατεία Αμερικής αλλά και σε οικίες που χρησιμοποιούσε στην Κρήτη, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εξονυχιστικές έρευνες και κατάσχεσαν ψηφιακά και εργαστηριακά ευρήματα.

Στους χώρους που διέμενε ο 37χρονος Παλαιστίνιος βρέθηκαν συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων, καθώς και εξειδικευμένος εργαστηριακός εξοπλισμός, όπως αναλυτικός ζυγός ακριβείας και εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα. Τα κατασχεθέντα έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των επαφών του 37χρονου και αν υπήρχαν άλλα πρόσωπα που τον συνέδραμαν.