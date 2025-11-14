«Χτύπησε» θερμοκρασιακή αναστροφή: H εξήγηση Meteo για το «παράδοξο» φαινόμενο το πρωί της Παρασκευής

Μέχρι τώρα ξέραμε ότι σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο η θερμοκρασία είναι χαμηλή και σε αυτές με χαμηλό υψηλότερη. Ήρθε όμως σήμερα το πρωί (14/11) μια έντονη «θερμοκρασιακή αναστροφή» να ανατρέψει τον κανόνα, με το Meteo να δημοσιεύει την επιστημονική εξήγηση πίσω από αυτό το «παράδοξο» φαινόμενο.

Συγκριμένα νωρίς το πρωί της Παρασκευής (14/11) η ελάχιστη θερμοκρασία στον μετεωρολογικό σταθμό του Σμόλικα στα 2.170 μ υψόμετρο ήταν στους +6.6 °C, και την ίδια ώρα σε κοντινή απόσταση αλλά σε πολύ χαμηλότερο υψόμετρο στη Βωβούσα, στα 1.024 μ υψόμετρο, η ελάχιστη τιμή θερμοκρασίας ήταν -2.0 °C. Αιτία για αυτή τη «θερμοκρασιακή ανωμαλία» είναι το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής.

Τι είναι η «θερμοκρασιακή αναστροφή»

Σύμφωνα με το Meteo η θερμοκρασιακή αναστροφή είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία αυξάνεται με το ύψος, αντί να μειώνεται όπως συμβαίνει συνήθως στην τροπόσφαιρα.

Σε νύχτες με άπνοια, ξαστεριά και αντικυκλωνικές συνθήκες, το έδαφος ψύχεται γρήγορα και με τη σειρά του ψύχει τον αέρα που βρίσκεται ακριβώς πάνω του.

Ο ψυχρός, βαρύτερος αέρας συγκεντρώνεται κοντά στο έδαφος και ιδιαίτερα σε κοιλάδες, ενώ θερμότερες αέριες μάζες παραμένουν σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

Έτσι, νωρίς το πρωί μπορεί να καταγραφούν χαμηλότερες θερμοκρασίες στα χαμηλά υψόμετρα και υψηλότερες θερμοκρασίες στα μεγαλύτερα, όπως στο παράδειγμα του Σμόλικα και της Βωβούσας.

Δείτε φωτογραφία από την Βωβούσα: