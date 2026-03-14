Χτυπήθηκε ελληνικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα - Καλά στην υγεία τους οι δέκα Έλληνες ναυτικοί

Ένα πλοίο υπό ελληνική σημαία χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ βρισκόταν 14 ναυτικά μίλια ανοικτά από το Νοβοροσίσκ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το χτύπημα προκάλεσε υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά του πλοίου. Τα 24 μέλη του πληρώματος (10 Έλληνες, 13 Φιλιππινέζοι και ένας Ρουμάνος) είναι καλά στην υγεία τους, όπως ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας στο ERTNews.

«Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχαμε ένα χτύπημα σε πλοίο με ελληνική σημαία έξω από το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, δεξαμενόπλοιο το οποίο είναι με ελληνική σημαία, 24 ναυτικοί, οι 10 Έλληνες, καλά στην υγεία τους, ναυλωμένο από τη Chevron.



Εικάζεται ότι το χτύπημα αυτό είναι στα πλαίσια της πίεσης την οποία βάζουν χώρες στην περιοχή, και σχετίζεται ίσως και με τις αποφάσεις που πάρθηκαν να επιτραπεί μερικώς στο ρωσικό πετρέλαιο η διακίνηση του για ένα μήνα. Έχω ενημερώσει τον κύριο πρωθυπουργό, ενημέρωσα και τον Υπουργό Εξωτερικών.



Εκεί που πιστεύουμε ότι υπάρχει το θέμα και το πρόβλημα, θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και θα κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπου πρέπει, καθότι θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη, πολύ επικίνδυνη η στοχοποίηση των πλοίων μας με ελληνική σημαία, αλλά και των Ελλήνων των πλοίων τα οποία είναι νομίμως μισθωμένα ναυλωμένα και οι Έλληνες ναυτικοί και η ναυτιλία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της, θα έπρεπε κανονικά να είναι έξω από κάθε συμφέρον πολιτικό ή αν θέλετε σίγουρα έξω από τη σύρραξη την πολεμική» είπε ο Βασίλης Κικίλιας.

Το δεξαμενόπλοιο ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Maran Gas Maritime και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν άφορτο τη στιγμή του συμβάντος.