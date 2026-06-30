Citizen Vigilante: To απαγορευμένo b-movie που ο Έλον Μασκ μετέτρεψε σε πολιτικό όπλο

Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, το «Citizen Vigilante» ήταν μια ανεξάρτητη παραγωγή, χαμηλού προϋπολογισμού, του μόνιμα προκλητικού Γερμανού σκηνοθέτη Ούβε Μπολ. Ελάχιστοι περίμεναν ότι θα εξελισσόταν σε διεθνές πολιτικό γεγονός.

Η άρνηση της γερμανικής Αρχής Ταξινόμησης Ταινιών (FSK) να της χορηγήσει ηλικιακή κατάταξη ουσιαστικά μπλόκαρε τη διανομή της στη Γερμανία. Ωστόσο, εκεί όπου φαινόταν ότι η ταινία θα εξαφανιζόταν, παρενέβη ο Έλον Μασκ.

Ανεβάζοντάς την για περιορισμένο χρονικό διάστημα στο X, ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας δεν της έδωσε απλώς διαφήμιση. Της χάρισε κάτι πολύ ισχυρότερο: τον μύθο της «απαγορευμένης ταινίας».

Και στην εποχή του διαδικτύου, λίγα πράγματα πουλάνε περισσότερο από κάτι που «δεν θέλουν να δεις».

Η απαγόρευση που λειτούργησε ως διαφήμιση



Το παράδοξο είναι προφανές. Μια κρατική απόφαση που είχε στόχο να περιορίσει την απήχηση ενός έργου φαίνεται να πέτυχε το ακριβώς αντίθετο.

Το φαινόμενο Streisand λειτούργησε σχεδόν υποδειγματικά: όσο περισσότερο συζητήθηκε η απαγόρευση, τόσο μεγαλύτερο έγινε το ενδιαφέρον για την ίδια την ταινία.

Ο Μασκ αξιοποίησε ακριβώς αυτή τη δυναμική, παρουσιάζοντας την υπόθεση ως μια μάχη ανάμεσα στη λογοκρισία και την ελευθερία της έκφρασης. Όμως η υπόθεση αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη.

Ελευθερία της έκφρασης ή υποκίνηση μίσους;



Το Citizen Vigilante δεν προκάλεσε αντιδράσεις μόνο επειδή είναι βίαιο.

Η ιστορία ακολουθεί έναν εύπορο Αμερικανό, ο οποίος όντας απογοητευμένος από τη Δικαιοσύνη, μετατρέπεται σε αυτόκλητο τιμωρό, βάζοντας στο στόχαστρο εγκληματίες, διεφθαρμένους αξιωματούχους αλλά και μετανάστες.

Ακριβώς εδώ βρίσκεται η ουσία της αντιπαράθεσης. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η ταινία δεν περιγράφει απλώς μια κοινωνική πραγματικότητα, αλλά παρουσιάζει τη βία ως θεμιτή λύση και μετατρέπει τον φόβο απέναντι στη μετανάστευση σε αφήγημα αυτοδικίας.

Βεβαίως ο Ούβε Μπολ απορρίπτει αυτήν την ανάγνωση. Επιμένει ότι γύρισε ένα πολιτικό θρίλερ εμπνευσμένο από πραγματικά εγκλήματα και ότι οι θεσμοί επιχείρησαν να φιμώσουν μια άβολη άποψη.

Το ερώτημα παραμένει ανοικτό: Πού τελειώνει η καλλιτεχνική πρόκληση και πού αρχίζει η πολιτική προπαγάνδα;

Citizen Vigilante 2 will be even better https://t.co/rqMaDWJrV1 — Elon Musk (@elonmusk) June 26, 2026

Ο Μασκ δεν προώθησε απλώς μια ταινία



Η παρέμβαση του Έλον Μασκ δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ουδέτερη. Ειδικά αν σκεφτούμε πως τα τελευταία χρόνια έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί δημόσια για τη μετανάστευση, την ελευθερία του λόγου και αυτό που χαρακτηρίζει ως υπερβολές της πολιτικής ορθότητας.

Η προβολή του Citizen Vigilante εντάσσεται σε αυτήν τη συνολικότερη στρατηγική: Η πλατφόρμα Χ δεν λειτουργεί μόνο ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης αλλά και ως εργαλείο πολιτικής παρέμβασης, ικανό να ανατρέψει αποφάσεις κρατικών αρχών και να μετατρέψει ένα περιθωριακό έργο σε παγκόσμιο θέμα.

Ο Μασκ δεν προώθησε απλώς μια ταινία που είχε μπλοκαριστεί στη Γερμανία· αξιοποίησε ένα βίαιο φιλμ με αντι-μεταναστευτικό περιεχόμενο ως εργαλείο μιας ευρύτερης πολιτισμικής σύγκρουσης για τη λογοκρισία, την ελευθερία του λόγου και την υποτιθέμενη καταστολή των «ακυρωμένων» απόψεων.

Η συζήτηση, επομένως, αφορά εξίσου την ισχύ των ψηφιακών πλατφορμών όσο και το ίδιο το περιεχόμενο της ταινίας.

Η επιστροφή του Άρμι Χάμερ δεν είναι τυχαία



Το ίδιο συμβολική είναι και η επιλογή του πρωταγωνιστή.

Ο Άρμι Χάμερ, γνωστός από το The Social Network και το Call Me by Your Name, επιχειρεί την επιστροφή του μετά την κατάρρευση της καριέρας του, ύστερα από τις σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική βία και κακοποιητική συμπεριφορά, τις οποίες ο ίδιος μεν αρνήθηκε αλλά τον έθεσαν εκτός Χόλιγουντ. Αν και δεν ασκήθηκαν ποινικές διώξεις εις βάρος του, η δημόσια εικόνα του υπέστη τεράστιο πλήγμα.

Ο Μπολ όχι μόνο τον επέλεξε συνειδητά, αλλά δήλωσε ότι επιθυμεί να συνεργαστεί και με άλλους ηθοποιούς που θεωρεί «θύματα της cancel culture», όπως ο Κέβιν Σπέισι.

Έτσι, η ταινία δεν αφηγείται μόνο μια ιστορία αυτοδικίας. Γίνεται ταυτόχρονα και μια δήλωση απέναντι στη βιομηχανία του θεάματος.



Το πραγματικό ερώτημα δεν αφορά την ταινία



Το Citizen Vigilante πιθανότατα δεν θα μείνει στην ιστορία για τις κινηματογραφικές του αρετές. Θα μείνει, όμως, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας εποχής όπου τα έργα τέχνης κρίνονται πριν ακόμη προβληθούν, οι πλατφόρμες αποκτούν μεγαλύτερη επιρροή από τα κράτη και η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται ολοένα περισσότερο στον πολιτισμό.

Η γερμανική απόφαση γεννά επίσης ένα δύσκολο ερώτημα: μπορεί μια δημοκρατία να περιορίζει την κυκλοφορία ενός έργου επειδή εκτιμά ότι ενδέχεται να υποκινήσει βία ή μήπως έτσι προσφέρει στους δημιουργούς του τον ρόλο του «διωκόμενου» και ενισχύει τελικά το μήνυμά τους;

Το Citizen Vigilante ίσως δεν είναι η πιο επικίνδυνη ταινία της χρονιάς. Είναι όμως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα μιας Δύσης που μοιάζει ολοένα πιο διχασμένη, όπου ακόμη και ένα b-movie μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο ιδεολογικής μάχης.