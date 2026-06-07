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Τα τελευταία χρόνια ο όρος clean eating έχει γίνει σχεδόν συνώνυμος με την ιδέα της «τέλειας» διατροφής. Από τα social media μέχρι τα βιβλία ευεξίας, παρουσιάζεται ως ένας απλός κανόνας: τρως «καθαρά», δηλαδή αποφεύγεις τα επεξεργασμένα τρόφιμα και, υποτίθεται, βελτιώνεις την υγεία σου, το βάρος σου και την ενέργειά σου. Όμως πίσω από την απλότητα του όρου κρύβεται ένα πολύ πιο σύνθετο και συχνά παρεξηγημένο διατροφικό πρότυπο.

Στην πραγματικότητα, το clean eating δεν είναι μια επίσημη διατροφική μέθοδος με αυστηρούς κανόνες, αλλά ένας ευρύς όρος-ομπρέλα που περιγράφει διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από τα τρόφιμα «ολικής» και την αποφυγή έντονα επεξεργασμένων προϊόντων. Και εδώ ακριβώς ξεκινούν και οι παρεξηγήσεις.

olia danilevich/Pexels

Τι είναι τελικά το clean eating

Η ιδέα του clean eating ξεκίνησε από το bodybuilding, όπου είχε πιο πρακτικό στόχο: υψηλή πρωτεΐνη, χαμηλούς υδατάνθρακες και ελάχιστη λιπαρή-γλυκιά τροφή. Στη συνέχεια όμως πέρασε στη mainstream wellness κουλτούρα και απέκτησε πολύ πιο γενικό — και συχνά ασαφή — χαρακτήρα. Ο πυρήνας της ιδέας βασίζεται σε κάτι αρκετά απλό: περισσότερα φυσικά και λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα. Φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηροί καρποί, δημητριακά ολικής άλεσης και «καθαρές» πηγές πρωτεΐνης βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ περιορίζονται τρόφιμα με πρόσθετη ζάχαρη, τεχνητά συστατικά και βιομηχανική επεξεργασία.

Ωστόσο, το clean eating δεν έχει μία ενιαία ταυτότητα. Για κάποιους σημαίνει απλώς πιο υγιεινές επιλογές, ενώ για άλλους φτάνει σε πιο αυστηρές εκδοχές που αποκλείουν ολόκληρες ομάδες τροφών, όπως γλουτένη, γαλακτοκομικά ή ακόμη και όλα τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα.

Η λογική πίσω από την αποφυγή των επεξεργασμένων τροφών

Ένα από τα πιο βασικά επιχειρήματα του clean eating είναι η διάκριση ανάμεσα σε τρόφιμα με διαφορετικά επίπεδα επεξεργασίας. Από τα ελάχιστα επεξεργασμένα (όπως κατεψυγμένα λαχανικά ή κονσέρβες χωρίς πρόσθετα) μέχρι τα υπερ-επεξεργασμένα προϊόντα, όπως αναψυκτικά, πατατάκια και έτοιμα γεύματα με πολλά πρόσθετα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα έχουν συνδεθεί με φτωχότερη διατροφική ποιότητα και, όταν αποτελούν μεγάλο μέρος της καθημερινής διατροφής, με αυξημένο κίνδυνο για χρόνιες παθήσεις όπως διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακά νοσήματα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι η βασική ιδέα του clean eating -περισσότερα φρέσκα και λιγότερα βιομηχανικά τρόφιμα- βρίσκει γενικά σύμφωνη την επιστημονική κοινότητα. Το πρόβλημα ξεκινά όταν αυτή η απλή αρχή μετατρέπεται σε απόλυτο κανόνα.

Τα οφέλη που πράγματι έχει η προσέγγιση

Σε πιο ήπια μορφή, το clean eating μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πρακτικό πλαίσιο για καλύτερες διατροφικές συνήθειες. Η αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, το μαγείρεμα στο σπίτι και η επιλογή προϊόντων ολικής άλεσης συνδέονται με καλύτερη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και πιο σταθερή ενεργειακή απόδοση μέσα στην ημέρα.

Παράλληλα, πρακτικές όπως το να διαβάζουμε ετικέτες ή να περιορίζουμε τα έτοιμα σνακ μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της υπερβολικής πρόσληψης ζάχαρης και πρόσθετων συστατικών που συχνά περνούν απαρατήρητα. Σε αυτό το επίπεδο, το clean eating είναι περισσότερο μια υπενθύμιση ότι όσο πιο κοντά στη φυσική του μορφή είναι ένα τρόφιμο, τόσο πιο πιθανό είναι να έχει καλύτερο διατροφικό προφίλ.

Louis Hansel/Unsplash

Όταν η «καθαρή διατροφή» γίνεται υπερβολική

Το σημείο όπου το clean eating αρχίζει να δέχεται κριτική είναι όταν μετατρέπεται από οδηγό ισορροπημένης διατροφής σε αυστηρό σύστημα αποκλεισμών. Σε πιο ακραίες εκδοχές του, μπορεί να οδηγήσει στην απαγόρευση ολόκληρων ομάδων τροφίμων χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση.

Οι έρευνες δείχνουν ότι τέτοιες υπερβολικά περιοριστικές δίαιτες δεν είναι απαραίτητα βιώσιμες μακροπρόθεσμα και συχνά δεν οδηγούν σε σταθερά αποτελέσματα, ειδικά όταν δεν συνοδεύονται από συνολικές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Ακόμη πιο σημαντικό, η αυστηρή κατηγοριοποίηση τροφών σε «καθαρές» και «βρόμικες» μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σχέση με το φαγητό, δημιουργώντας άγχος, ενοχές και υπερβολικό έλεγχο γύρω από την καθημερινή διατροφή.

Δεν υπάρχει μία «σωστή» διατροφή για όλους

Η επιστήμη της διατροφής συμφωνεί όλο και περισσότερο σε κάτι βασικό: δεν υπάρχει μία ενιαία δίαιτα που να ταιριάζει σε όλους. Οι ανάγκες του οργανισμού επηρεάζονται από παράγοντες όπως τη γενετική, τον τρόπο ζωής, τη σωματική δραστηριότητα και το συνολικό θερμιδικό ισοζύγιο.

Αυτό σημαίνει ότι το clean eating μπορεί να βοηθήσει κάποιους ως χρήσιμο πλαίσιο, αλλά δεν αποτελεί «λύση-πακέτο» για όλους, ούτε εγγύηση για απώλεια βάρους ή πρόληψη ασθενειών. Η ισορροπία και η βιωσιμότητα φαίνεται να παίζουν πολύ πιο καθοριστικό ρόλο από οποιαδήποτε αυστηρή διατροφική ταμπέλα.

Μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση

Αν υπάρχει ένα κοινό σημείο μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων, αυτό είναι ότι η βάση μιας υγιεινής διατροφής παραμένει απλή: περισσότερα φυτικά και ολόκληρα τρόφιμα, λιγότερη υπερβολική επεξεργασία και μια πιο συνειδητή σχέση με το φαγητό. Το clean eating, στην πιο ισορροπημένη του μορφή, μπορεί να αξιοποιηθεί ως χρήσιμη υπενθύμιση προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι όμως ως αυστηρός κανόνας ή ιδεολογία.

Bakd&Raw by Karolin Baitinger/Unsplash

Τι τρως όταν κάνεις clean eating

Ένα σημαντικό μέρος της προσέγγισης αφορά τη μαγειρική στο σπίτι, καθώς θεωρείται ο πιο άμεσος τρόπος ελέγχου των συστατικών και της ποιότητας του φαγητού. Παράλληλα, προτείνονται πρακτικές όπως το meal prepping, η οργάνωση γευμάτων και η προετοιμασία υγιεινών επιλογών ώστε να αποφεύγονται οι πρόχειρες και επεξεργασμένες λύσεις.

Το clean eating συνδέεται επίσης με πιο συνειδητές επιλογές στο σουπερμάρκετ, π.χ. με την προτίμηση τροφίμων από την «περίμετρο» του καταστήματος (φρέσκα προϊόντα) και την ανάγνωση ετικετών για την αποφυγή συστατικών όπως πρόσθετων σακχάρων, τεχνητών γλυκαντικών και συντηρητικών. Επιπλέον, το άρθρο δίνει έμφαση στην κατανάλωση τροφών πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά, στην αύξηση της πρωτεΐνης και των φυτικών τροφών, καθώς και στην ενσωμάτωση περισσότερων λαχανικών σε κάθε γεύμα. Παράλληλα, προωθείται η έννοια της βιωσιμότητας, δηλαδή η αποφυγή υπερβολικών περιορισμών και η υιοθέτηση μιας διατροφής που μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα χωρίς στέρηση ή ενοχές. Συνολικά, το clean eating παρουσιάζεται ως ένα ευέλικτο πλαίσιο υγιεινής διατροφής που στηρίζεται σε απλές καθημερινές συνήθειες και όχι σε αυστηρούς κανόνες.

Συμπέρασμα

Το clean eating είναι μια τάση που αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη ανησυχία για την ποιότητα της τροφής μας. Στην ήπια εκδοχή του, ενθαρρύνει καλύτερες επιλογές και πιο φυσική διατροφή. Στην ακραία εκδοχή του, όμως, μπορεί να γίνει περιοριστικό και μη ρεαλιστικό.

Η πιο επιστημονικά ισορροπημένη προσέγγιση βρίσκεται κάπου στη μέση: όχι εμμονή με την «καθαρότητα», αλλά συνειδητές, βιώσιμες διατροφικές συνήθειες που μπορούν διατηρούνται στον χρόνο, χωρίς ενοχές και χωρίς υπερβολές.