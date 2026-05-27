CNN: Γιατί οι ΗΠΑ δείχνουν να βιάζονται περισσότερο από το Ιράν για το τέλος του πολέμου

Οι τελευταίες συγκρούσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, παρά το ότι υποτίθεται πως βρίσκονται σε καθεστώς εκεχειρίας, ανέδειξαν με τον πιο καθαρό τρόπο τη νέα πραγματικότητα στη σύγκρουση που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον θέλει να αποφύγει πάση θυσία την επανέναρξη του πολέμου, ενώ η Τεχεράνη δείχνει να το αντιλαμβάνεται και να το αξιοποιεί διαπραγματευτικά.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN, η αφορμή ήταν τα νέα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και σε σκάφη κοντά στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε «πλήγματα αυτοάμυνας». Η Τεχεράνη αντέδρασε άμεσα, καταγγέλλοντας κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας και απειλώντας με αντίποινα. Παρ’ όλα αυτά, η αμερικανική πλευρά επέμεινε ότι η εκεχειρία παραμένει «σε εξέλιξη», στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν επιθυμεί να θεωρηθεί πως οι συγκρούσεις οδηγούν αυτόματα σε νέα γενικευμένη ανάφλεξη.

Τι δείχνουν οι κινήσεις των ΗΠΑ

Η αντίδραση αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Το ίδιο μοτίβο έχει εμφανιστεί επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες: το Ιράν προχωρά σε επιθετικές ή προκλητικές κινήσεις και οι ΗΠΑ απαντούν περιορισμένα, αποφεύγοντας να δηλώσουν ότι η εκεχειρία καταρρέει. Ο Μάρκο Ρούμπιο, για παράδειγμα, απέφυγε να δώσει σαφή πολιτική βαρύτητα στα νέα πλήγματα και προτίμησε να μιλήσει για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και για την ανάγκη να παραμείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι η αμερικανική κυβέρνηση δείχνει όλο και πιο αποφασισμένη να κρατήσει ζωντανή τη διπλωματική διαδικασία, ακόμη και όταν η κατάσταση στο πεδίο μοιάζει να την υπονομεύει. Αυτό, όμως, έχει και κόστος: δημιουργεί την εντύπωση ότι η Ουάσιγκτον βιάζεται περισσότερο να τερματίσει τον πόλεμο απ’ ό,τι το ίδιο το Ιράν. Και σε κάθε διαπραγμάτευση, η πλευρά που δείχνει πιο ανυπόμονη χάνει μέρος της πίεσης που μπορεί να ασκήσει. Η εικόνα αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη μετακινήσει επανειλημμένα τις δικές του προθεσμίες για συμφωνία χωρίς να επανεκκινήσει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Δείκτης» τα Στενά του Ορμούζ

Στο επίκεντρο παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ. Παρότι ο Τραμπ είχε συνδέσει δημόσια την εκεχειρία με το πλήρες και άμεσο άνοιγμα της θαλάσσιας οδού, αυτό στην πράξη δεν έχει συμβεί. Αντίθετα, το Στενό συνεχίζει να λειτουργεί με σοβαρούς περιορισμούς, ενώ η κρίση στη ναυσιπλοΐα και την ενέργεια εξακολουθεί να επηρεάζει διεθνώς τις αγορές. Το γεγονός ότι η εκεχειρία παραμένει τυπικά σε ισχύ, χωρίς να έχει ικανοποιηθεί ένας από τους βασικούς όρους που είχε θέσει ο ίδιος ο Τραμπ, ερμηνεύεται από αρκετούς αναλυτές ως ένδειξη ότι ο Λευκός Οίκος δίνει προτεραιότητα στην αποφυγή νέας κλιμάκωσης.

Με αυτό το φόντο, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως η εκεχειρία παραμένει περισσότερο ένα πολιτικό πλαίσιο διαχείρισης της έντασης παρά μια πραγματικά σταθερή συμφωνία. Και όσο οι ΗΠΑ επιμένουν να τη διατηρούν όρθια, παρά τις παραβιάσεις και τις αμοιβαίες επιθέσεις, τόσο περισσότερο η Τεχεράνη φαίνεται να πιστεύει ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της.