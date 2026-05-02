CNN: Ποιοι είναι οι χαμένοι και ποιοι οι κερδισμένοι από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να οδηγήσει τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν, υποσχέθηκε μια γρήγορη και καθαρή νίκη. Δύο μήνες αργότερα, οι μάχες μπορεί να έχουν περιοριστεί μετά την εκεχειρία, όμως ο πόλεμος δεν έχει ολοκληρωθεί πραγματικά και το στρατηγικό αποτέλεσμα παραμένει ασαφές.

Αντί για μια σαρωτική επικράτηση, το τοπίο που διαμορφώνεται μοιάζει περισσότερο με έναν ασταθή συμβιβασμό, με βαριές ανθρώπινες απώλειες, παγκόσμιες οικονομικές αναταράξεις και λίγους μόνο παίκτες να βγαίνουν προσωρινά κερδισμένοι.

Οι μεγάλοι χαμένοι

Όπως αναφέρει σε εκτενή του ανάλυση το CNN, οι μεγάλοι χαμένοι αυτής της σύγκρουσης είναι, πάνω απ’ όλα, οι κοινωνίες που βρέθηκαν στο επίκεντρο. Στο Ιράν, οι πολίτες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι τόσο με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα όσο και με την εντεινόμενη εσωτερική καταστολή. Στον Λίβανο, οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνεχίζουν να προκαλούν θανάτους, τραυματισμούς και νέο κύμα εκτοπισμού, με τον συνολικό απολογισμό να ξεπερνά πλέον τους 2.500 νεκρούς από τις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία.

Σημαντικό τίμημα πληρώνουν και οι χώρες του Κόλπου, παρότι καμία τους δεν επιδίωξε αυτή τη σύγκρουση. Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ και οι ιρανικές επιθέσεις σε στόχους της περιοχής έπληξαν την αίσθηση σταθερότητας που είχαν οικοδομήσει επί δεκαετίες κράτη όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ιράκ. Η αποσταθεροποίηση της ναυσιπλοΐας και η διαρκής απειλή στην ενεργειακή ροή χτυπούν την καρδιά των οικονομιών τους.

Το κόστος έχει περάσει πλέον και στην καθημερινότητα των Αμερικανών, αλλά και των καταναλωτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η άνοδος στις τιμές της ενέργειας έχει αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις και έχει δημιουργήσει νέα αβεβαιότητα στις κεντρικές τράπεζες. Το ΔΝΤ υποβάθμισε τον Απρίλιο την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2026 στο 3,1%, ενώ προειδοποίησε ότι το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο επιβαρύνει τις τιμές και αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία.

Στην ίδια κατηγορία των χαμένων ανήκει, τουλάχιστον προς το παρόν, και η Ουκρανία. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει αποσπάσει πολύτιμους στρατιωτικούς πόρους και πολιτική προσοχή από το ουκρανικό μέτωπο, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει ότι η μακρά σύγκρουση με το Ιράν δυσκολεύει την πρόσβαση του Κιέβου σε κρίσιμα αντιβαλλιστικά συστήματα. Παρ’ όλα αυτά, ο πόλεμος έχει αναδείξει και τη σημασία της ουκρανικής τεχνογνωσίας στα drones, κάτι που μπορεί να ανοίξει νέες συνεργασίες της Ουκρανίας με χώρες του Κόλπου.

Οι «ενδιάμεσοι»

Στην ενδιάμεση ζώνη, ανάμεσα σε ήττα και κέρδος, βρίσκονται ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ αλλά και το ιρανικό καθεστώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος επένδυσε πολιτικά σε μια γρήγορη νίκη, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει πετύχει ξεκάθαρα τους βασικούς στόχους που είχε θέσει: ούτε οριστικό περιορισμό της ιρανικής απειλής ούτε μια σταθερή μεταπολεμική διευθέτηση.

Το Ισραήλ κατέγραψε στρατιωτικά οφέλη έναντι του Ιράν, αλλά δεν έχει πείσει ότι η συνολική περιφερειακή εικόνα βελτιώθηκε. Και το ιρανικό καθεστώς, παρότι χτυπήθηκε σκληρά, διατηρεί ακόμη τη συνοχή του και απέδειξε ότι μπορεί να επηρεάζει παγκόσμια την οικονομία μέσω του Ορμούζ.

Και οι κερδισμένοι

Αν υπάρχουν μέχρι στιγμής πιο καθαροί ωφελημένοι, αυτοί φαίνεται να είναι η Κίνα, η Ρωσία, οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων, ο κλάδος των εξοπλισμών και, σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Κίνα έχει θωρακιστεί καλύτερα από άλλες μεγάλες οικονομίες, χάρη στα αποθέματα πετρελαίου, στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και στην ταχύτερη στροφή προς την ηλεκτροκίνηση και τις εγχώριες ενεργειακές λύσεις. Παράλληλα, η φθορά της αμερικανικής εικόνας στη διεθνή σκηνή της επιτρέπει να εμφανίζεται πιο εύκολα ως δύναμη σταθερότητας και νομιμότητας.

Η Ρωσία, από την άλλη, αποκομίζει άμεσα οικονομικά οφέλη από τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου και λιπασμάτων. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας ανέφερε ότι τα ρωσικά έσοδα από εξαγωγές πετρελαίου και καυσίμων σχεδόν διπλασιάστηκαν τον Μάρτιο, φτάνοντας τα 19 δισ. δολάρια από 9,75 δισ. τον Φεβρουάριο. Όμως ούτε η Μόσχα μπορεί να νιώθει απόλυτα ασφαλής, καθώς η αυξημένη γεωπολιτική ρευστότητα και οι νέες επαφές της Ουκρανίας στον Κόλπο δημιουργούν και για το Κρεμλίνο νέα στρατηγικά ερωτήματα.

Στους πιο άμεσους ωφελημένους συγκαταλέγονται και οι μεγάλοι πετρελαϊκοί όμιλοι, που ευνοούνται από τις υψηλές τιμές και την αυξημένη μεταβλητότητα της αγοράς. Ταυτόχρονα, κάθε μεγάλη σύγκρουση τροφοδοτεί και την αμυντική βιομηχανία. Το SIPRI κατέγραψε ότι οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν το 2025 κατά 2,9%, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό, στοιχείο που δείχνει ότι οι εξοπλισμοί παραμένουν από τους πιο σταθερούς «κερδισμένους» σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής ανασφάλειας.

Ωφελημένη και η καθαρή ενέργεια

Υπάρχει όμως και ένας πιο μακρινός, αλλά σημαντικός, ωφελημένος: η καθαρή ενέργεια. Κάθε νέα κρίση γύρω από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ενισχύει την ανάγκη πολλών κρατών να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει νέα στρατηγική για προστασία των πολιτών από τα «σοκ των τιμών των ορυκτών καυσίμων» και για επιτάχυνση της εγχώριας καθαρής ενέργειας, ακριβώς υπό το βάρος της νέας ενεργειακής κρίσης.

Το βασικό συμπέρασμα, ωστόσο, παραμένει σκληρό: σε τέτοιους πολέμους οι πραγματικοί νικητές είναι λίγοι και συχνά προσωρινοί, ενώ οι χαμένοι είναι πολλοί, απτοί και μετρήσιμοι. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει δώσει ακόμη καθαρή στρατηγική νίκη σε καμία από τις βασικές δυνάμεις που εμπλέκονται. Έχει όμως ήδη αφήσει πίσω του νεκρούς, εκτοπισμένους, ακριβότερη ενέργεια, μεγαλύτερη γεωπολιτική αστάθεια και μια παγκόσμια οικονομία ακόμη πιο ευάλωτη από πριν.