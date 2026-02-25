CNN: Ψάχνουν κρίσιμα έγγραφα από τον φάκελο Έπσταϊν – Σάλος για μαρτυρίες που «καίνε» τον Τραμπ

Δεκάδες καταγραφές συνεντεύξεων μαρτύρων του FBI από την έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν φαίνεται να μην περιλαμβάνονται στο μεγάλο αρχείο εγγράφων που δημοσιοποίησε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ), σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CNN.

Όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, σε κατάλογο αποδεικτικών στοιχείων που είχε δοθεί στους δικηγόρους της Γκίσλεϊν Μάξγουελ εμφανίζονται σειριακοί αριθμοί για περίπου 325 αναφορές συνεντεύξεων μαρτύρων του FBI. Ωστόσο, περισσότερες από 90 από αυτές τις εγγραφές -δηλαδή πάνω από το ένα τέταρτο- δεν φαίνεται να υπάρχουν στον ιστότοπο του DOJ.

Μεταξύ των εγγράφων που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, λείπουν, περιλαμβάνονται και τρεις συνεντεύξεις που σχετίζονται με γυναίκα, η οποία είχε καταγγείλει στους πράκτορες ότι ο Έπσταϊν την κακοποιούσε επανειλημμένα από τότε που ήταν περίπου 13 ετών. Η ίδια γυναίκα είχε επίσης διατυπώσει καταγγελία σε βάρος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική επίθεση, ισχυρισμό που ο Λευκός Οίκος απορρίπτει κατηγορηματικά.

Φωτ.: Reuters

Ερωτήματα για τη διαφάνεια στην υπόθεση Έπσταϊν

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, δήλωσε στο CNN ότι η απουσία των συγκεκριμένων εγγράφων εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο η δημοσιοποίηση του υλικού ήταν πλήρης και αν τηρήθηκε η νομοθεσία που απαιτεί τη δημοσίευση των σχετικών αρχείων.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης αρνήθηκε ότι έχει διαγραφεί οποιοδήποτε αρχείο, υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με την ίδια θέση, όσα έγγραφα δεν περιλήφθηκαν στη δημοσιοποίηση ήταν είτε διπλότυπα, είτε προστατεύονταν νομικά, είτε συνδέονται με εν εξελίξει ομοσπονδιακή έρευνα.

Το CNN σημειώνει επίσης ότι ορισμένα έγγραφα ενδέχεται να υπάρχουν αλλού στο υλικό χωρίς εμφανείς σειριακούς αριθμούς ή με τους αριθμούς αυτούς καλυμμένους (redacted), ενώ προσθέτει ότι τις εβδομάδες μετά την αρχική ανάρτηση έχουν παρατηρηθεί προσθαφαιρέσεις αρχείων στον ιστότοπο του DOJ.

Θύματα του Έπσταϊν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αναφέρουν ότι αναζήτησαν στο δημοσιευμένο υλικό τις δικές τους καταθέσεις στο FBI χωρίς να τις εντοπίσουν, διατυπώνοντας παράπονα για ελλιπή διαφάνεια. Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι λεγόμενες «αναφορές 302» του FBI είναι κρίσιμες για την κατανόηση της πορείας της πολυετούς έρευνας, καθώς καταγράφουν τι δήλωσαν οι μάρτυρες στους πράκτορες.

Φωτ.: Reuters

Μαρτυρίες που «καίνε» τον Τραμπ

Ορισμένες από τις καταγραφές που λείπουν φαίνεται πως αφορούν τη γυναίκα που είχε κατηγορήσει τον Τραμπ. Η ίδια είχε τηλεφωνήσει σε γραμμή του FBI στις 10 Ιουλίου 2019, λίγες μέρες μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν.

Σε μία από τις υπάρχουσες «καταγραφές 302», η γυναίκα εξηγεί ότι ο Έπσταϊν την κακοποίησε επανειλημμένα σε σπίτι στη Νότια Καρολίνα, όπου είχε πάει για babysitting.

Σε κάποιο σημείο, όταν έδειξε στους πράκτορες φωτογραφία του Έπσταϊν με τον Τραμπ, η δικηγόρος της εξέφρασε ανησυχία για «πιθανή στοχοποίηση λόγω των προσώπων που θα μπορούσαν να εμπλακούν».

Στα αρχεία της Μάξγουελ σημειώνονται τρεις ακόμη «καταγραφές 302» με ημερομηνίες Αυγούστου και Οκτωβρίου 2019 για την ίδια γυναίκα – όμως αυτές δεν βρέθηκαν στη δημοσιοποιημένη βάση.

Υπάρχει επίσης καταγεγραμμένο ότι η γυναίκα τελικά «αρνήθηκε να συνεχίσει να συνεργάζεται» με το FBI, σύμφωνα με email πρακτόρων.

Η υπόθεση αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί πολιτικές και νομικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ, καθώς παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για την πληρότητα της δημοσιοποίησης των φακέλων.