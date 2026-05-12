Αποκάλυψη CNN: Ρωσικό πλοίο που βυθίστηκε στη Μεσόγειο μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες

Ένα θρίλερ με ναυάγιο ρωσικού πλοίου που έγινε πριν ενάμιση χρόνο αποκαλύπτει ρεπορτάζ του CNN, καθώς νέα στοιχεία δείχνουν ότι το πλοίο φέρεται να μετέφερε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, η τύχη του πλοίου με την επωνυμία Ursa Major, που είχε προορισμό τη Βόρεια Κορέα, καλύπτεται από μυστικότητα από τότε που βυθίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2024 στα ανοιχτά της Ισπανίας.

Πριν το ναυάγιο, στο πλοίο σημειώθηκαν εκρήξεις, οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο δύο μέλη του πληρώματος. Η επιχείρηση βύθισής του ενδέχεται να αποτελεί μια σπάνια και υψηλού ρίσκου παρέμβαση δυτικής στρατιωτικής δύναμης με σκοπό να αποτραπεί η Ρωσία από το να στείλει αναβαθμισμένη πυρηνική τεχνολογία σε έναν βασικό της σύμμαχο, τη Βόρεια Κορέα.

Δεν είναι τυχαίο ότι το πλοίο απέπλευσε μόλις δύο μήνες αφότου ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε στείλει στρατεύματα για να υποστηρίξουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Αεροπλάνα ανίχνευσης ραδιενέργειας πάνω από το ναυάγιο

Έντονη στρατιωτική δραστηριότητα έχει παρατηρηθεί γύρω από το ναυάγιο τους τελευταίους μήνες, εντείνοντας το μυστήριο γύρω από το φορτίο και τον προορισμό του.

Αμερικανικά αεροσκάφη ανίχνευσης ραδιενέργειας («sniffer» aircraft) πέταξαν δύο φορές πάνω από το βυθισμένο πλοίο μέσα στον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα στοιχεία πτήσεων. Επιπλέον, ένα ύποπτο ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο επισκέφτηκε το ναυάγιο μία εβδομάδα μετά το συμβάν, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την ισπανική έρευνα για το περιστατικό.

Η ισπανική κυβέρνηση έχει πει ελάχιστα για την υπόθεση, εκδίδοντας ανακοίνωση μόλις στις 23 Φεβρουαρίου 2026, ύστερα από πιέσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης της χώρας.

Οι Αρχές της Ισπανίας επιβεβαίωσαν ότι ο Ρώσος καπετάνιος είχε δηλώσει στους Ισπανούς ερευνητές πως το Ursa Major μετέφερε «εξαρτήματα για δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες παρόμοιους με αυτούς που χρησιμοποιούνται σε υποβρύχια» και ότι δεν γνώριζε αν περιείχαν πυρηνικό καύσιμο.

Το χρονικό της βύθισης

Η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν το Ursa Major στον βυθό της Μεσογείου παραμένει ασαφής. Σύμφωνα με την ισπανική έρευνα, ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε ένας σπάνιος τύπος τορπίλης για να διαρρηχθεί το κύτος του πλοίου, όπως ανέφερε η πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο της έρευνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, σε μια περίοδο που ο πόλεμος στην Ουκρανία έγερνε υπέρ της Μόσχας και υπήρχε ισχυρή επιθυμία από τις ΗΠΑ να αποφευχθεί άμεση κλιμάκωση με τη Ρωσία.

Το Ursa Major, γνωστό και ως Sparta 3 και βετεράνος της ρωσικής στρατιωτικής εκστρατείας στη Συρία -όπου χρησιμοποιήθηκε για την απομάκρυνση ρωσικού εξοπλισμού- έδεσε στο λιμάνι καυσίμων του Ουστ-Λούγκα στον Κόλπο της Φινλανδίας στις 2 Δεκεμβρίου, προτού μετακινηθεί σε εγκατάσταση εμπορευματοκιβωτίων στις αποβάθρες της Αγίας Πετρούπολης. Το δημόσιο φορτωτικό έγγραφο ανέφερε ότι προορισμός του ήταν το Βλαδιβοστόκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή, όταν απέπλευσε στις 11 Δεκεμβρίου, μεταφέροντας δύο μεγάλα «καπάκια φρεατίων», 129 άδεια κοντέινερ και δύο μεγάλους γερανούς Liebherr.

Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, η ιδιοκτήτρια εταιρεία Oboronlogistics, που συνδέεται με το ρωσικό κράτος, είχε ανακοινώσει ότι τα πλοία της είχαν λάβει άδεια μεταφοράς πυρηνικού υλικού. Βίντεο από τη φόρτωση του Ursa Major στο Ουστ-Λούγκα, το οποίο ανέλυσε το CNN, δείχνει κοντέινερ να τοποθετούνται μέσα στο κύτος, αφήνοντας κενό κάτω από το σημείο όπου αργότερα θα τοποθετούνταν τα «καπάκια φρεατίων».

Το πλοίο κινήθηκε κατά μήκος των γαλλικών ακτών, προτού αεροσκάφη και πλοία του πορτογαλικού ναυτικού, το παρακολουθήσουν στα χωρικά ύδατα της Πορτογαλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ναυτικού. Δύο ρωσικά στρατιωτικά πλοία, το Ivan Gren και το Aleksandr Otrakovsky, συνόδευαν το σκάφος και το πρωί της 22ας Δεκεμβρίου το πορτογαλικό ναυτικό σταμάτησε την παρακολούθηση.

Περίπου τέσσερις ώρες αργότερα, σε ισπανικά ύδατα, το πλοίο επιβράδυνε απότομα, γεγονός που ώθησε τις ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης να επικοινωνήσουν ασυρματικά για να διαπιστώσουν αν βρισκόταν σε κίνδυνο. Το πλήρωμα απάντησε ότι όλα ήταν καλά.

Ωστόσο, περίπου 24 ώρες αργότερα, το πλοίο άλλαξε απότομα πορεία και στις 11:53 π.μ. UTC της 23ης Δεκεμβρίου εξέπεμψε επείγον σήμα κινδύνου, σύμφωνα με την έρευνα. Είχε υποστεί τρεις εκρήξεις στη δεξιά πλευρά του, πιθανότατα κοντά στο μηχανοστάσιο, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο μελών του πληρώματος. Το πλοίο έγειρε και ακινητοποιήθηκε, όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα.

Η άρνηση της Ρωσίας να γίνει επιχείρηση διάσωσης

Τα 14 επιζώντα μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το πλοίο με σωστική λέμβο και αργότερα περισυνελέγησαν από το Salvamar Draco, ισπανικό διασωστικό σκάφος. Αργότερα, ισπανικό στρατιωτικό πλοίο έφτασε για να βοηθήσει. Ωστόσο, μισή ώρα αργότερα, ένα από τα ρωσικά πολεμικά πλοία που συνόδευαν το Ursa Major, το Ivan Gren, διέταξε τα παραπλέοντα σκάφη να κρατήσουν απόσταση δύο ναυτικών μιλίων και αργότερα ζήτησε να του επιστραφεί αμέσως το διασωθέν πλήρωμα.

Οι ισπανικές αρχές θαλάσσιας διάσωσης επέμειναν να διεξαγάγουν επιχείρηση έρευνας και έστειλαν ελικόπτερο στο πλοίο για να ελέγξει αν υπήρχαν επιζώντες. Βίντεο που τέθηκε υπόψη του CNN δείχνει διασώστη να προσπαθεί να εισέλθει στο μηχανοστάσιο, βρίσκοντάς το όμως σφραγισμένο.

Οι 14 Ρώσοι επιζώντες μεταφέρθηκαν στην Καρταχένα, όπου ανακρίθηκαν από την ισπανική αστυνομία και ερευνητές. Ο Ρώσος καπετάνιος δίσταζε να μιλήσει για το φερόμενο φορτίο του πλοίου, φοβούμενος για την ασφάλειά του, σύμφωνα με την ενημέρωση της ισπανικής κυβέρνησης στους βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Ο καπετάνιος δέχτηκε «πιέσεις να διευκρινίσει τι εννοούσε με τον όρο ‘καπάκια φρεατίων’», όπως αναγραφόταν στο έγγραφο του πλοίου. «Τελικά παραδέχθηκε ότι επρόκειτο για εξαρτήματα δύο πυρηνικών αντιδραστήρων παρόμοιων με εκείνους που χρησιμοποιούνται σε υποβρύχια. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, και χωρίς να μπορεί να το επιβεβαιώσει, δεν περιείχαν πυρηνικό καύσιμο», σημειώνει η ισπανική κυβέρνηση.

Γιατί με πλοίο και όχι με τρένο

Η πηγή που γνωρίζει την έρευνα ανέφερε ότι ο Ρώσος καπετάνιος, ονόματι Ιγκόρ Ανίσιμοφ, πίστευε πως το πλοίο θα εκτρεπόταν προς το λιμάνι της Βόρειας Κορέας, Ράσον, για να παραδώσει τους δύο αντιδραστήρες.

Η ισπανική έρευνα εξετάζει την παράξενη επιλογή ενός ταξιδιού γύρω από τον κόσμο για τη μεταφορά δύο γερανών, 100 άδειων κοντέινερ και δύο μεγάλων «καπακιών φρεατίων», από ένα ρωσικό λιμάνι σε άλλο, παρά το εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο που διασχίζει τη Ρωσία. Η έρευνα υποστηρίζει ότι οι γερανοί βρίσκονταν στο πλοίο για να βοηθήσουν στην παράδοση ενός ευαίσθητου φορτίου κατά την άφιξη στο Ράσον.

Τέσσερις ημέρες μετά τη βύθιση, η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου, Oboronlogistics, χαρακτήρισε το περιστατικό «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση» και ανέφερε ότι σημειώθηκαν τρεις εκρήξεις. Στο κύτος του πλοίου βρέθηκε άνοιγμα διαστάσεων 50 επί 50 εκατοστών, με το παραμορφωμένο μέταλλο στραμμένο προς τα μέσα. «Το κατάστρωμα του πλοίου ήταν γεμάτο θραύσματα», ανέφερε η ανακοίνωση της εταιρείας.

Μία εβδομάδα αργότερα, σύμφωνα με την πηγή που γνωρίζει την έρευνα, ο ρωσικός στρατός επέστρεψε στην περιοχή. Το Yantar, επίσημα ρωσικό ερευνητικό πλοίο, αλλά κατηγορούμενο για κατασκοπεία και παρεμβάσεις σε ύδατα του ΝΑΤΟ -παρέμεινε πάνω από το ναυάγιο του Ursa Major για πέντε ημέρες, σύμφωνα με την πηγή, πριν καταγραφούν ακόμη τέσσερις εκρήξεις, πιθανώς με στόχο τα υπολείμματα του πλοίου στον βυθό.

Τι κρύβεται στον βυθό της Μεσογείου

Ορισμένες λεπτομέρειες της ισπανικής έρευνας δημοσιεύθηκαν αρχικά από την τοπική εφημερίδα της Καρταχένα, La Verdad, τον Δεκέμβριο, προκαλώντας σειρά ερωτημάτων από βουλευτές της ισπανικής αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής Χουάν Αντόνιο Ρόχας Μανρίκε δήλωσε στο CNN: «Όταν κάποιος δεν σου παρέχει ξεκάθαρα και πλήρως τις πληροφορίες που ζητάς, τουλάχιστον υποψιάζεσαι ότι κάτι κρύβει… φυσικά.»

Στην απάντησή της προς τους βουλευτές, η ισπανική κυβέρνηση ανέφερε ότι τα συντρίμμια του Ursa Major βρίσκονται σε βάθος περίπου 2.500 μέτρων και ότι η ανάκτηση του καταγραφέα δεδομένων από αυτό το βάθος «δεν είναι δυνατή χωρίς σημαντικούς τεχνικούς πόρους και κινδύνους». Ειδικοί έχουν αμφισβητήσει γιατί η κυβέρνηση θεωρεί την επιχείρηση τόσο επικίνδυνη, εφόσον δεν εμπλέκεται ραδιενεργό υλικό.