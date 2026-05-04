CNN: Σφίγγει ο κλοιός ασφαλείας γύρω από τον Πούτιν - Φόβοι για πραξικόπημα και απόπειρα δολοφονίας

Το Κρεμλίνο έχει ενισχύσει δραστικά τα μέτρα προσωπικής ασφάλειας γύρω από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, εγκαθιστώντας συστήματα παρακολούθησης στα σπίτια στενών συνεργατών του, στο πλαίσιο νέων μέτρων που πυροδοτήθηκαν από το κύμα δολοφονιών ανώτατων Ρώσων στρατιωτικών και τον φόβο πραξικοπήματος, σύμφωνα με έκθεση ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών που περιήλθε στην κατοχή του CNN.

Μάγειρες, σωματοφύλακες και φωτογράφοι που εργάζονται με τον Ρώσο πρόεδρο απαγορεύεται πλέον να χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες, αναφέρει το έγγραφο. Οι επισκέπτες του Πούτιν πρέπει να περνούν από δύο ελέγχους ασφαλείας, ενώ όσοι εργάζονται άμεσα δίπλα του μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Μερικά από τα μέτρα τέθηκαν σε εφαρμογή τους τελευταίους μήνες, μετά τη δολοφονία ενός κορυφαίου στρατηγού τον Δεκέμβριο, γεγονός που προκάλεσε σοβαρή ένταση στα υψηλά κλιμάκια του ρωσικού μηχανισμού ασφαλείας. Η έκθεση υποδηλώνει αυξανόμενη ανησυχία εντός του Κρεμλίνου, καθώς η Ρωσία αντιμετωπίζει ολοένα μεγαλύτερα προβλήματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό, από οικονομικές δυσκολίες και αυξανόμενες ενδείξεις δυσαρέσκειας έως στρατιωτικά πισωγυρίσματα στην Ουκρανία.

Περιορισμένες οι εμφανίσεις του Πούτιν

Ρώσοι αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν περιορίσει δραστικά τον αριθμό των τοποθεσιών που επισκέπτεται τακτικά ο Πούτιν. Ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν σταματήσει να πηγαίνουν στις συνήθεις κατοικίες τους στην περιοχή της Μόσχας και στο Βαλντάι, την απομονωμένη θερινή του κατοικία ανάμεσα στην Αγία Πετρούπολη και τη ρωσική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Πούτιν δεν έχει επισκεφθεί καμία στρατιωτική εγκατάσταση μέσα στο 2026, παρά τις συχνές επισκέψεις το 2025. Για να καλυφθούν αυτά τα κενά, το Κρεμλίνο δημοσιοποιεί προηχογραφημένο ή προπαρασκευασμένο οπτικό υλικό του προέδρου.

Από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο Πούτιν περνά εβδομάδες κάθε φορά σε αναβαθμισμένα καταφύγια, συχνά στο Κρασνοντάρ, περιοχή που συνορεύει με τη Μαύρη Θάλασσα και απέχει αρκετές ώρες από τη Μόσχα.

Το ντοσιέ, το οποίο διέρρευσε στο CNN και σε άλλα μέσα από πηγή προσκείμενη σε ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών, δημοσιοποιείται σε μια στιγμή που η αντίληψη περί κρίσης γύρω από το Κρεμλίνο κλιμακώνεται, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του αιματηρού και αδιέξοδου πολέμου.

Οι ρωσικές απώλειες, που δυτικές χώρες εκτιμούν σε περίπου 30.000 νεκρούς και τραυματίες τον μήνα, σε συνδυασμό με ελάχιστα εδαφικά κέρδη και συνεχείς επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας βαθιά μέσα στη Ρωσία, έχουν ανεβάσει το κόστος του πολέμου σε επίπεδα που πολλοί θεωρούν μη βιώσιμα.

Το οικονομικό βάρος γίνεται πλέον αισθητό, με διακοπές κινητής τηλεφωνίας που πλήττουν μεγάλες πόλεις και εξοργίζουν ακόμη και τη φιλοπουτινική αστική τάξη, τροφοδοτώντας την αίσθηση ότι ο πόλεμος αρχίζει να πλήττει τα αστικά στρώματα που ως τώρα είχαν μείνει σχετικά ανεπηρέαστα.

Η έκθεση αποκαλύπτει σπάνιες λεπτομέρειες για την ανησυχία της Μόσχας σχετικά με την επιδείνωση της εσωτερικής ασφάλειας. Παρουσιάζει επίσης ενδεχομένως αμήχανες λεπτομέρειες μιας σφοδρής σύγκρουσης στους κύκλους της στρατιωτικής και μυστικής ηγεσίας σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για την προστασία κορυφαίων αξιωματούχων — εξέλιξη που φέρεται να οδήγησε στην αναθεώρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας του Πούτιν και στην επέκταση υψηλότερου επιπέδου προστασίας σε δέκα ακόμη ανώτατους διοικητές.

«Κίνδυνος πραξικοπήματος»



Η έκθεση αναφέρει ότι, από τις αρχές Μαρτίου 2026, «το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο σχεδίου ή απόπειρας πραξικοπήματος εναντίον του Ρώσου προέδρου. Ο Πούτιν ανησυχεί ιδιαίτερα για τη χρήση drones σε πιθανή απόπειρα δολοφονίας από μέλη της ρωσικής πολιτικής ελίτ».

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα αφορά τον άλλοτε στενό του σύμμαχο, Σεργκέι Σοϊγκού.

Ο παραγκωνισμένος πρώην υπουργός Άμυνας, που σήμερα υπηρετεί ως γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, «συνδέεται με τον κίνδυνο πραξικοπήματος, καθώς εξακολουθεί να έχει σημαντική επιρροή μέσα στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία», αναφέρει η έκθεση.

Η σύλληψη του πρώην αναπληρωτή του και στενού συνεργάτη του, Ρουσλάν Τσαλικόφ, στις 5 Μαρτίου, θεωρείται «ρήξη της άτυπης συμφωνίας προστασίας εντός της ελίτ, γεγονός που αποδυναμώνει τον Σοϊγκού και αυξάνει την πιθανότητα να γίνει και ο ίδιος στόχος δικαστικής έρευνας».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Σεργκέι Σοϊγκού/Φωτ. αρχείου ΑΠΕ ΕΡΑ

Η ρωσική ανακριτική επιτροπή ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι ο Τσαλικόφ συνελήφθη για υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία. Αναφορές για διαφθορά στα υψηλά στρατιωτικά κλιμάκια είναι συχνές, αλλά έχουν αυξηθεί κατακόρυφα μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η έκθεση δεν προσκομίζει στοιχεία ότι ο Σοϊγκού πράγματι επιδιώκει ανατροπή του Πούτιν, κάτι που θα αποτελούσε δραματική ρήξη, και η δημοσιοποίησή της ίσως επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει το Κρεμλίνο. Ωστόσο, προκαλεί εντύπωση ότι μια ευρωπαϊκή υπηρεσία θα προειδοποιούσε ταυτόχρονα για πιθανό πραξικόπημα.

Η ρήξη με τον Πριγκόζιν

Ο Πούτιν έχει ήδη επιβιώσει από μια απόπειρα το 2023, όταν ο Γεβγκένι Πριγκόζιν οδήγησε μια αποτυχημένη πορεία προς τη Μόσχα.

Οι εσωτερικές διαμάχες στη ρωσική ελίτ αποτελούν συχνά αντικείμενο εικασιών, αλλά σπάνια αποκαλύπτονται. Και καθώς η αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία φθίνει, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες έχουν ισχυρό κίνητρο να παρουσιάσουν εικόνα εντεινόμενης αναταραχής στο Κρεμλίνο.

Λόγω της φύσης τέτοιων πληροφοριών, πολλά στοιχεία είναι δύσκολο να επιβεβαιωθούν. Το CNN ζήτησε σχόλιο από το Κρεμλίνο.

Μερικά από τα μέτρα ασφαλείας που περιγράφονται έχουν αναφερθεί και στο παρελθόν ή θεωρούνταν δεδομένα, όπως οι εξονυχιστικοί σωματικοί έλεγχοι, η αποφυγή smartphone και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις του Πούτιν. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος εξακολουθεί να εμφανίζεται δημοσίως, μέσα στην εβδομάδα συναντήθηκε με τον Τσετσένο ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί.

Ο Πούτιν άρχισε να απομονώνεται από την εποχή της πανδημίας Covid-19, συχνά καθισμένος στο άκρο ενός μακριού τραπεζιού από τους υψηλούς επισκέπτες του, μέχρι και την εντολή για την εισβολή του 2022. Έχει γίνει γνωστό ότι χρησιμοποιεί πανομοιότυπο γραφείο σε διαφορετικές τοποθεσίες για τις τηλεδιασκέψεις του με το υπουργικό συμβούλιο.