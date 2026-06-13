CNN: Το Ιράν παγίδευσε με νάρκες το ουράνιό του - Ο «εφιάλτης» πίσω από τη συμφωνία με τις ΗΠΑ

Την ώρα που ΗΠΑ και Ιράν εμφανίζονται πιο κοντά από ποτέ σε μια αρχική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN αποκαλύπτει το αγκάθι που μπορεί να κάνει την εφαρμογή της συμφωνίας πολύ πιο δύσκολη από την υπογραφή της: το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με πέντε πηγές που γνωρίζουν αμερικανικές πληροφορίες, το Ιράν έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις προσπάθειές του να σφραγίσει το απόθεμα ουρανίου που βρίσκεται κοντά στο επίπεδο που απαιτείται για στρατιωτική χρήση. Όπως αναφέρει το CNN, οι Ιρανοί φέρονται να έχουν προκαλέσει ελεγχόμενες καταρρεύσεις σε σήραγγες και να έχουν παγιδεύσει εισόδους με εκρηκτικές νάρκες, φοβούμενοι πιθανή αμερικανική επιχείρηση για την κατάσχεση του υλικού.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η πρόσβαση σε περίπου μισό τόνο υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου εμφανίζεται σήμερα πολύ πιο δύσκολη, επικίνδυνη και χρονοβόρα απ' ό,τι ήταν πριν από έναν μήνα, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ άφηνε δημόσια ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης για την κατάσχεσή του.

Το μεγάλο ερώτημα: Ποιος θα το βγάλει από εκεί;

Το νέο στοιχείο περιπλέκει ακόμη περισσότερο το υπό διαμόρφωση πλαίσιο συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία που θα προβλέπει την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν στις ΗΠΑ, την καταστροφή του επί τόπου και στη συνέχεια την απομάκρυνσή του από τη χώρα.

Στα χαρτιά, αυτό μπορεί να μοιάζει με καθαρή δέσμευση. Στο πεδίο, όμως, η εικόνα είναι πολύ πιο περίπλοκη. Αν οι σήραγγες έχουν πράγματι καταρρεύσει και οι είσοδοι έχουν παγιδευτεί με εκρηκτικά, η απομάκρυνση του υλικού δεν θα είναι μια απλή τεχνική διαδικασία. Θα απαιτήσει βαριά εκσκαπτικά μηχανήματα, εξουδετέρωση εκρηκτικών και εξειδικευμένες ομάδες που θα μπορούν να εργαστούν σε ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου.

Ακόμη και για τους ίδιους τους Ιρανούς, σύμφωνα με τις πηγές του CNN, η ανάκτηση του ουρανίου θα ήταν πλέον δύσκολη και επικίνδυνη.

Ο κίνδυνος

Ο Σκοτ Ρόκερ, πρώην επικεφαλής του Γραφείου Απομάκρυνσης Πυρηνικών Υλικών της αμερικανικής Υπηρεσίας Πυρηνικής Ασφάλειας, δήλωσε στο CNN ότι, αν οι πληροφορίες ισχύουν, η ανάκτηση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου θα γίνει σαφώς πιο περίπλοκη.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνικό. Είναι και πολιτικό. Αν μια συμφωνία απαιτεί από το Ιράν να συγκεντρώσει όλο το απόθεμα σε ένα σημείο για επαλήθευση, απομάκρυνση ή αραίωση, τότε η Τεχεράνη θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να έχει πρόσβαση σε ολόκληρη την ποσότητα.

Σε αυτό το σενάριο, προειδοποιούν ειδικοί, η ιρανική πλευρά θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι μέρος του υλικού είναι πλέον απρόσιτο λόγω των καταρρεύσεων ή των συνθηκών ασφαλείας. Έτσι, η Ουάσιγκτον και οι επιθεωρητές δεν θα μπορούσαν να έχουν απόλυτη βεβαιότητα ότι το Ιράν δεν θα διατηρήσει πρόσβαση σε κάποιο τμήμα του αποθέματος στο μέλλον.

Με άλλα λόγια, το ουράνιο δεν είναι μόνο αυτό που πρέπει να αφαιρεθεί από το έδαφος. Είναι και το βασικό μέτρο εμπιστοσύνης ανάμεσα σε δύο πλευρές που δεν εμπιστεύονται η μία την άλλη.

Γιατί το Ισφαχάν βρίσκεται στο επίκεντρο

Η διεθνής κοινότητα εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματος βρίσκεται σε κατεστραμμένες ή σφραγισμένες σήραγγες στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν, στην κεντρική ιρανική επικράτεια, ενώ επιπλέον ποσότητες φέρονται να βρίσκονται και σε άλλες τοποθεσίες.

Το Ισφαχάν έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο κρίσιμες εγκαταστάσεις του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας έχει επισημάνει επανειλημμένα ότι η πρόσβαση στις κρίσιμες εγκαταστάσεις και η πλήρης καταγραφή των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου είναι απαραίτητες για οποιαδήποτε αξιόπιστη διαδικασία επαλήθευσης.

Το ουράνιο για το οποίο γίνεται λόγος είναι εμπλουτισμένο έως περίπου 60%. Δεν είναι, από μόνο του, ουράνιο οπλικού βαθμού, το οποίο βρίσκεται περίπου στο 90%, ωστόσο θεωρείται εξαιρετικά ανησυχητικό επειδή βρίσκεται πολύ κοντά στο επίπεδο που θα απαιτούνταν για περαιτέρω στρατιωτική χρήση.

Η επιχείρηση που κρίθηκε πολύ επικίνδυνη

Το CNN είχε μεταδώσει σε προηγούμενο ρεπορτάζ ότι στα μέσα Μαΐου ο αμερικανικός στρατός ήταν προετοιμασμένος για πιθανή επιχείρηση κατάσχεσης του πυρηνικού υλικού, όμως το σχέδιο τελικά κρίθηκε υπερβολικά υψηλού ρίσκου.

Ο Τραμπ είχε αναγνωρίσει δημόσια τον κίνδυνο μιας τέτοιας επιχείρησης, ενώ σε εμφάνισή του στο Fox News είχε υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με πηγές του CNN, όμως, η δημόσια συζήτηση του Αμερικανού προέδρου για το ουράνιο ως πιθανό στόχο μπορεί να λειτούργησε ως κίνητρο για την Τεχεράνη να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την προστασία του αποθέματός της.

Με άλλα λόγια, όσο η Ουάσιγκτον αύξανε την πίεση, η Τεχεράνη φέρεται να έκανε το υλικό όλο και πιο δύσκολα προσβάσιμο.

Τι σημαίνει αυτό για τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Ακόμη κι αν η συμφωνία υπογραφεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το πυρηνικό σκέλος δεν θα λυθεί αυτομάτως. Αντιθέτως, θα ανοίξει ένας νέος κύκλος τεχνικών διαπραγματεύσεων για το πώς ακριβώς θα εντοπιστεί, θα επιβεβαιωθεί, θα καταστραφεί ή θα απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Σύμφωνα με το CNN, η απομάκρυνση του υλικού από τη χώρα θα μπορούσε να απαιτήσει την ανάπτυξη εξειδικευμένης κινητής μονάδας ουρανίου υπό την Εθνική Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας, με τεχνική υποστήριξη από το Εθνικό Εργαστήριο του Oak Ridge στο Τενεσί.

Πρόκειται για διαδικασία που δεν μπορεί να γίνει γρήγορα ή πρόχειρα. Ακόμη και οι κορυφαίοι ειδικοί απομάκρυνσης πυρηνικών υλικών θα χρειάζονταν σημαντικό χρόνο για να ολοκληρώσουν μια τέτοια αποστολή. Ο Τραμπ είχε πει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι η απομάκρυνση θα απαιτούσε τουλάχιστον δύο εβδομάδες, όμως οι νέες πληροφορίες για σφραγισμένες σήραγγες και νάρκες δείχνουν ότι το χρονοδιάγραμμα μπορεί να είναι πολύ πιο περίπλοκο.

Το πιο επικίνδυνο σημείο της διαπραγμάτευσης

Η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν μπορεί να ξεκλειδώσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, να ρίξει την πίεση στις αγορές πετρελαίου και να προσφέρει στον Τραμπ μια διπλωματική διέξοδο από έναν πόλεμο με αυξανόμενο πολιτικό κόστος.

Όμως το πραγματικό τεστ δεν θα είναι η υπογραφή. Θα είναι η επαλήθευση.

Αν το Ιράν έχει πράγματι θάψει, σφραγίσει και παγιδεύσει το πιο κρίσιμο πυρηνικό του απόθεμα, τότε το ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα συμφωνήσει να το παραδώσει. Είναι αν μπορεί, αν θέλει και αν θα επιτρέψει σε τρίτους να βεβαιωθούν ότι δεν κρατά τίποτα κρυφό κάτω από τα συντρίμμια.