Comeback στα έδρανα για τον Γιάννη Δραγασάκη: Ορκίστηκε βουλευτής, ανεξαρτητοποιείται μέσα στη μέρα
Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε πολιτικό όρκο, με τους συναδέλφους του να του εύχονται «καλή τύχη».
Βουλευτής ορκίστηκε ο Γιάννης Δραγασάκης, καταλαμβάνοντας την έδρα της μέχρι πρότινος βουλευτού της Νέας Αριστεράς Έφης Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα.
Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε πολιτικό όρκο, με τους συναδέλφους του να του εύχονται «καλή τύχη».
Ο Γιάννης Δραγασάκης επιστρέφει στα κοινοβουλευτικά έδρανα ως ανεξάρτητος, καθώς δεν προτίθεται να παραμείνει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος έχει ήδη στείλει επιστολή ανεξαρτητοποίησης, η οποία θα αναγνωστεί στην Ολομέλεια εκτός απροόπτου εντός της ημέρας.
Αξίζει να σημειωθεί πως αμέσως μετά την ορκωμοσία του, η Ολομέλεια τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Γιώργου Σουφλιά.