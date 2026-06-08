Πολιτική Γιάννης Δραγασάκης Βουλευτές Βουλή Έφη Αχτσιόγλου ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά

Comeback στα έδρανα για τον Γιάννη Δραγασάκη: Ορκίστηκε βουλευτής, ανεξαρτητοποιείται μέσα στη μέρα

Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε πολιτικό όρκο, με τους συναδέλφους του να του εύχονται «καλή τύχη».

Φωτό: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ/EUROKINISSI
Φωτό: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ/EUROKINISSI
Κατερίνα Κανάκη avatar
Κατερίνα Κανάκη

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Βουλευτής ορκίστηκε ο Γιάννης Δραγασάκης, καταλαμβάνοντας την έδρα της μέχρι πρότινος βουλευτού της Νέας Αριστεράς Έφης Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα.

Φωτό: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ/EUROKINISSI
Φωτό: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ/EUROKINISSI

Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε πολιτικό όρκο, με τους συναδέλφους του να του εύχονται «καλή τύχη».

Φωτό: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ/EUROKINISSI
Φωτό: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ/EUROKINISSI

Ο Γιάννης Δραγασάκης επιστρέφει στα κοινοβουλευτικά έδρανα ως ανεξάρτητος, καθώς δεν προτίθεται να παραμείνει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος έχει ήδη στείλει επιστολή ανεξαρτητοποίησης, η οποία θα αναγνωστεί στην Ολομέλεια εκτός απροόπτου εντός της ημέρας.

Αξίζει να σημειωθεί πως αμέσως μετά την ορκωμοσία του, η Ολομέλεια τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Γιώργου Σουφλιά.

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Πολιτική Γιάννης Δραγασάκης Βουλευτές Βουλή Έφη Αχτσιόγλου ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά

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